कबीर बेदी ने 29 साल छोटी वाइफ के साथ मनाया 80वां जन्मदिन, समंदर किनारे 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर थामा पत्नी का हाथ 

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी ने संडे को इंस्टाग्राम पर अपने समंदर किनारे वेकेशन की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह अपनी 29 साल छोटी वाइफ परवीन दोसांझ के साथ अपनी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी और 80वें बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए. इस पोस्ट पर फैंस ही नहीं सेलेब्स भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और कपल को बधाई दे रहे हैं. कबीर और परवीन ने इंस्टाग्राम पर ज्वॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसमें दोनों समंदर किनारे हाथों में हाथ डाले सनसेट का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं.

कबीर बेदी और परवीन दोसांझ ने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, हमने अपनी 10वीं शादी की सालगिरह मनाई और साथ में 20 साल साथ में होने का जश्न भी मनाया, इसके साथ ही अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया, जिसके लिए हम हरे-भरे ताड़ के पेड़ों और स्वागत करती लहरों वाले धूप वाले समंदर के किनारे पर गए. याद करने का समय, सोचने का समय, खुद को तरोताज़ा करने का समय. साथ में बिताया गया समय. अकेले बिताया गया समय. बहुत अच्छा. अब हम वापस आ गए हैं!

इस पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीरों में खाने से लेकर गेटवे की खूबसूरत तस्वीरें शामिल हैं. वहीं एक फोटो में परवीन को पति कबीर बेदी के साथ सेल्फी खींचते देखा जा सकता है. इन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है, जिसके चलते पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कबीर बेदी ने 2016 में 29 साल छोटी परवीन दुसांझ से शादी की थी. कम उम्र के फासले के कारण उनकी शादी की काफी चर्चा हुई. वहीं कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी ने पापा की शादी पर निराशा जाहिर की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए परवीन दुसांझ को डायन कहते हुए कमेंट किया था.

कबीर बेदी की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो एक्टर ने डांसर प्रोतिमा बेदी से शादी की थी, जिनसे उनके दो बच्चे पूजा बेदी और सिद्धार्थ बेदी हैं. इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसैन हम्रेस से शादी की. जबकि प्रेजेंटर निक्की बेदी से भी उन्होंने शादी की. वहीं 70 साल की उम्र में उन्हें परवीन दुसांझ से प्यार हुआ.

