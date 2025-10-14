जेनिफर एनिस्टन का खुलासा किया, इनफरर्टिलिटी से जूझ रही हैं एक्ट्रेस, इस वजह से नहीं लेना चाहती बच्चा गोद 

फ्रेंड्स फेम जेनिफर एनिस्टन ने आईवीएफ और इनफरर्टिलिटी से जुड़ी अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने गोद न लेने के अपने फैसले और लोगों द्वारा किए गए कमेंट्स के बारे में भी बात की. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने मातृत्व और फैमिली प्लानिंग पर अपने विचारों को लेकर वर्षों से चल रही अटकलों का खुलकर जवाब दिया. पीपल के अनुसार, आर्मचेयर एक्सपर्ट पॉडकास्ट के वंडरी+ अर्ली एक्सेस एपिसोड में 56 वर्षीय जेनिफर एनिस्टन ने अपनी आईवीएफ और प्रेग्नेंसी के लिए हर संभव प्रयास करने के बारे में जानकारी साझा की.

एक्ट्रेस ने परिवार को समय न देने के कारण खुद को "स्वार्थी" और "वर्कहॉलिक" कहे जाने के बारे में भी बात की. हार्पर बाज़ार यूके के साथ बातचीत में, जेनिफर एनिस्टन ने बताया कि कैसे लोगों ने उनके निजी संघर्षों पर सवाल उठाए और उनकी कहानी जाने बिना ही उनके फैसलों के इर्द-गिर्द एक कहानी गढ़ दी. उन्होंने कहा, "उन्हें मेरी कहानी या पिछले 20 सालों में परिवार बनाने की कोशिश में मैं किन हालातों से गुज़री यह सब नहीं पता था, क्योंकि मैं उन्हें अपनी मेडिकल परेशानियां नहीं बताती. इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप इसे अनसुना नहीं कर सकते. यह कहानी कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, परिवार नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं स्वार्थी हूं, काम में डूबी रहती हूं."

आर्मचेयर एक्सपर्ट पॉडकास्ट पर उन्होंने सह-मेजबान डैक्स शेपर्ड और मोनिका पैडमैन से कहा, "सालों-साल अटकलों का दौर वाकई बहुत मुश्किल था. मैं आईवीएफ से गुज़र रही थी. मैं इसमें अपना सब कुछ झोंक रही थी. अगर कोई मुझसे कहता, 'अपने अंडे फ्रीज कर लो. खुद पर एक एहसान करो.' तो मैं कुछ भी दे देती. बस इसके बारे में सोचती ही नहीं, तो आज मैं यहां हूं.

इसके अलावा, उन्होंने कई सुझावों के बावजूद गोद लेने का विकल्प न चुनने के अपने कारण भी बताए. एक्ट्रेस ने कहा, "मैं एक छोटे से इंसान में अपना डीएनए चाहती हूं. यही एक तरीका है, स्वार्थी हो या न हो, जो भी हो, मैं हमेशा से यही चाहती थी." एनिस्टन ने कहा कि एक समय ऐसा आता है, जब ये चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं. कुछ भी करने को नहीं होता और उन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है.

जेनिफर एनिस्टन ने मां न बनने की अपनी योजना पर चर्चा करते हुए भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, " यह बहुत भावुक होता है, खासकर उस पल जब वे कहते हैं 'बस.' उन्होंने कहा, माता-पिता बनने का विचार मन में आता था, लेकिन फिर तीन सेकंड में ही वह विचार चला जाता था.जेनिफर एनिस्टन ने अपनी इनफरर्टिलिटी और मातृत्व को ना कहने के अपने फैसले के बारे में वर्षों से चल रही अटकलों के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि वह अपनी परिस्थितियों के साथ शांति बना रही हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि मातृत्व का समय अब जा चुका है.

