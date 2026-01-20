जवान डायरेक्टर एटली दूसरी बार बनने वाले हैं पिता, प्रिया मोहन ने बेबी बंप के साथ शेयर की फोटोज

‘जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली और उनकी पत्नी प्रिया मोहन ने दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. इस खुशखबरी को कपल ने बेहद प्यारे और दिल छू लेने वाले अंदाज में अनाउंस किया. एटली और प्रिया ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर की, जिसमें उनके तीन साल के बेटे मीर भी नजर आए. पहली तस्वीर में प्रिया अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं, वहीं मीर अपने ही पेट को मासूमियत से देखते हुए सभी का दिल जीत रहे हैं. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इस पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

परिवार, पालतू जानवर और ढेर सारा प्यार

पोस्ट की बाकी तस्वीरों में एटली और प्रिया कपल गोल्स देते नजर आ रहे हैं. एक फोटो में दोनों अपने पांच पालतू जानवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि उनका घर पहले से ही प्यार और खुशियों से भरा हुआ है. पोस्ट के कैप्शन में कपल ने लिखा, “हमारा घर और भी ज्यादा खुशहाल होने वाला है क्योंकि हमारे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है. हां, हम फिर से प्रेग्नेंट हैं. हमें आप सभी का आशीर्वाद और दुआएं चाहिए.” इस मैसेज में एटली, प्रिया, मीर के साथ-साथ उनके पालतू जानवरों के नाम भी शामिल थे, जिसने पोस्ट को और भी खास बना दिया.

सेलेब्स की बधाइयां और एटली का करियर

इस खुशखबरी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से एटली और प्रिया को जमकर बधाइयां मिलीं. सामंथा रुथ प्रभु ने लिखा, “बधाई हो मेरे प्यारे दोस्तों.” कीर्ति सुरेश और कल्याणी प्रियदर्शन जैसे सितारों ने भी कपल को शुभकामनाएं दीं. बता दें कि एटली और प्रिया ने अपने पहले बेटे मीर का स्वागत 31 जनवरी 2023 को किया था. एटली ने उस समय भी सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया था. वर्कफ्रंट की बात करें तो एटली ने ‘राजा रानी', ‘थेरी', ‘मेर्सल' और ‘बिगिल' जैसी हिट फिल्में दी हैं. शाहरुख खान की ‘जवान' सुपरहिट रही, जबकि वरुण धवन की ‘बेबी जॉन' बतौर प्रोड्यूसर एटली के लिए खास कमाल नहीं दिखा पाई.

