जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार, बताया था- मानसिक दिवालियापन

Javed Akhtar on Border 2: 'बॉर्डर 2' रिलीज को तैयार है इस बीच जावेद अख्तर ने फिल्म को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मेकर्स ने उनसे फिल्म के लिए गाने रीक्रिएट करने को कहा था.

जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार, बताया था- मानसिक दिवालियापन
Javed Akhtar on Border 2: जावेद अख्तर ने रिजेक्ट किया बॉर्डर-2 का ऑफर!
नई दिल्ली:

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 (Boirder 2 Release Date) 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. देशभक्ति की भावना से सजी इस फिल्म को लेकर फैन्स के बीच खासी एक्साइटमेंट हैं. नॉस्टैल्जिया कूट कूट के भरा है. सनी देओल (Sunny Deol) को देखकर आपको पुरानी बॉर्डर याद आती है. उनके सभी साथी याद आ जाते हैं लेकिन इस नई बॉर्डर में सनी देओल के अलावा लीड कास्ट में कोई दूसरा पुराना चेहरा नहीं है. अब फिल्म में चेहरा तो पुराना नहीं है लेकिन गाने पुराने ही हैं और ये बात कई फैन्स को हजम नहीं हो रही. वैसे ये बात केवल फैन्स को नहीं लिरिसिस्ट जावेद अख्तर (Javed Akhtar) को भी नागवार गुजरी है और इसी वजह से उन्होंने फिल्म के गाने लिखने से भी मना कर दिया था.

जावेद अख्तर ने बॉर्डर-2 के गाने लिखने से किया इंकार?

जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में बताया है कि बॉर्डर 2 के मेकर्स ने उनसे आने वाली फिल्म से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट किया था. जावेद अख्तर ने कहा कि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें यह "एक तरह का इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव दिवालियापन" था.

जावेद अख्तर ने बताया वह क्यों नहीं बने बॉर्डर 2 का हिस्सा?

बॉर्डर 2 के कई गाने (Border 2 Songs) रिलीज हो चुके हैं और ज्यादातर ट्रैक ओरिजिनल गानों के रीवर्क किए गए वर्जन हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का एक हिस्सा चाहता था कि जावेद और अनु मलिक फिल्म का हिस्सा बनें. अनु बॉर्डर से जुड़े थे. जावेद ने कहा, “उन्होंने मुझसे फिल्म के लिए लिखने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया. मुझे सच में लगता है कि यह एक तरह का बौद्धिक (इंटेलेक्चुअल) और रचनात्मक (क्रिएटिव) दिवालियापन है. आपके पास एक पुराना गाना है, जो हिट हुआ था और आप उसमें कुछ जोड़कर उसे फिर से रिलीज करना चाहते हैं? नए गाने बनाओ या फिर मान लो कि आप उसी लेवल का काम नहीं कर सकते.”

जावेद ने बॉर्डर-2 के नए गानों के लिए क्या कहा?

जावेद अख्तर ने रीक्रिएट करने की जरूरत के बारे में पूछा और कहा कि अगर नई फिल्म बन सकती है, तो नए गाने भी बनाए जा सकते हैं. “जो बीत गया, उसे बीत जाने दो. उसे रीक्रिएट करने की क्या जरूरत है? हमारे सामने भी एक फिल्म थी, जो हकीकत (1964) थी और उसके गाने मामूली नहीं थे. चाहे वह ‘कर चले हम फिदा' हो या ‘मैं यह सोचकर उसके दर से उठा था'. वे इतने शानदार गाने थे, लेकिन हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया. हमने नए गाने लिखे, हमने बिल्कुल अलग गाने बनाए, और लोगों को वे भी पसंद आए. आप फिर से फिल्म बना रहे हैं, तो नए गाने बनाओ. आप अतीत पर क्यों निर्भर हैं? आपने मान लिया है कि हम यह नहीं कर सकते. हम पिछली शान के साथ जिएंगे.” 

बॉर्डर 2 का डायरेक्टर कौन है?

2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 जनवरी 23 तारीख को रिलीज होने वाली है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस आइकॉनिक फिल्म की दूसरी किस्त में सनी देओल लीड रोल में लौट रहे हैं. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी दुश्मनों से लड़ने के लिए शामिल हो रहे हैं.

Javed Akhtar, Border, Border 2, Javed Akhtar Border, Javed Akhtar Border 2
