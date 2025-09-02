विज्ञापन

जाह्नवी कपूर का वेडिंग और हनीमून प्लान सुन रह जाएंगे शॉक्ड, बताई कहां करनी है शादी, किस डिजाइनर की होगी वेडिंग ड्रेस

जाह्नवी कपूर ने अपनी वेडिंग को लेकर अपने प्लान रिवील कर दिए हैं. परम सुंदरी एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने अपनी शादी और हनीमून को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि हर कोई हैरान रह गया है.

जाह्नवी कपूर ने बताया अपना वेडिंग और हनीमून प्लान
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की बेहद ग्लैमरस और सबसे चुलबुली एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. अकसर रेड कार्पेट पर स्टाइल और फैशन स्टेटमेंट से छा जाने वाली एक्ट्रेस ने हाल में बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में अपनी ड्रीम वेडिंग को लेकर ऐसी बात कही हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. जाह्नवी कपूर ने जब अपनी ड्रीम की बात की तो लगा जैसे वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुना रही हों. आइए जानते हैं क्या है जाह्नवी कपूर के वेडिंग और हनीमून प्लान...

क्या है जाह्नवी कपूर का वेडिंग प्लान?

जाह्नवी कपूर ने कहा कि उन्हें ना तो किसी महल जैसे सेटअप की चाहत है और ना ही करोड़ों के डेकोरेशन का शौक. उन्हें तो बस एक सिंपल सी शादी चाहिए पर हनीमून लंबा. लेकिन ट्विस्ट तब आया जब जाह्नवी ने कहा कि शादी एक दिन की होती है, असली मजा तो हनीमून में है. उन्होंने हंसते हुए कहा कि हनीमून इतना लंबा होना चाहिए कि लोग पूछें 'शादी हुई थी या वर्ल्ड टूर पर गई थी'? 

कहां करेंगी शादी और पहनेंगी किस फैशन डिजाइनर का आउटफिट?

जाह्नवी कपूर ने अपनी ड्रीम लोकेशन भी शेयर की. उन्होंने कहा कि वो तिरुपति में शादी करना चाहती हैं. वहीं अपने ब्राइडल लुक के लिए उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि उनका आउटफिट डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ही डिजाइन करेंगे. जाह्नवी बोलीं, 'मनीष मेरे फेवरेट हैं और परिवार जैसे हैं, इसलिए मेरी शादी का लहंगा वही बनाएंगे'.

हनीमून का आइडिया है एकदम अलग

जहां ज्यादातर लड़कियां शादी की रस्मों में दिलचस्पी लेती हैं, वहीं जाह्नवी ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश हनीमून को बताया. उन्होंने कहा, 'मैं चाहती हूं कि शादी जल्दी हो लेकिन हनीमून बहुत लंबा चले'. अक्सर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया के साथ देखी जाने वाली जा्नवी ने इस बात से सभी को चौंका दिया कि उन्हें ग्रैंड या रॉयल वेडिंग नहीं चाहिए.

