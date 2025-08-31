जान्हवी कपूर शादी के बाद चाहती हैं तीन बच्चे, एक्ट्रेस ने कपिल शर्मा के शो पर बताया क्यों लिया है ऐसा फैसला

बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘परम सुंदरी' को लेकर सुर्खियों में हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को एंटरटेन कर रही है. इस बीच जान्हवी ने अपनी पर्सनल लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह फ्यूचर में तीन बच्चों की मां बनना चाहती हैं और इसके पीछे की वजह भी शेयर की है.

दरअसल हाल ही में जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म ‘परम सुंदरी' की प्रमोशन के लिए एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन में पहुंची थीं. इस दौरान कपिल शर्मा ने उनसे उनकी फ्यूचर प्लानिंग और बच्चों को लेकर सवाल किया. जाह्नवी ने बिना हिचकिचाहट के जवाब देते हुए कहा, “मैं फ्यूचर में तीन बच्चों की मां बनना चाहती हूं. इसका कारण यह है कि अगर दो बच्चों के बीच कोई झगड़ा हो, तो तीसरा बच्चा बीच में आकर माहौल को शांत कर सकता है. यह सपोर्ट बहुत जरूरी होता है. मैंने इस बारे में काफी सोच-विचार कर यह फैसला लिया है.”

शादी की अटकलें तेज

जाह्नवी के इस बयान ने सिनेमा जगत में हलचल मचा दी है. उनके इस खुलासे के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि वह जल्द ही शादी कर सकती हैं. हालांकि जान्हवी ने अभी तक शादी को लेकर कोई ऑफीशियल स्टेटमेंट नहीं दी है.

शिखर पहाड़िया के साथ है रिलेशन

जाह्नवी कपूर की पर्सनल जिंदगी की बात करें तो उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का नाम अक्सर चर्चा में रहता है. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और कई मौकों पर अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट भी करते आए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक अपीयरेंस के जरिए उनका रिश्ता कनफर्म हो ही चुका है. ऐसे में फैंस यह अंदाजा लगा रहे हैं कि जाह्नवी आगे आने वाले समय में में शिखर पहाड़िया को ही अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती हैं.

जाह्नवी का फिल्मी सफर

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर ने फिल्म ‘धड़क' से बॉलीवुड में कदम रखा था. तब से वह अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं. उनकी हालिया रिलीज ‘परम सुंदरी' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म ठीक कर रही है.

जाह्नवी के इस बयान ने न केवल उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बढ़ा दी है, बल्कि यह भी एक्साइटमेंट जगा दी है कि वह फ्यूचर में अपने इस प्लान को अमल में लाती हैं या नहीं. फैंस अब उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं.