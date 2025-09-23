विज्ञापन

जान्हवी कपूर ने पहनी मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी, हूबहू मां की परछाई देख नम हुई फैन्स की आंखें

जान्हवी कपूर अपनी फिल्म होमबाउंड की स्क्रीनिंग में श्रीदेवी की साड़ी पहने नजर आईं. जान्हवी के लुक ने उनकी मां के फैन्स की यादें ताजा कर दीं.

Read Time: 2 mins
Share
जान्हवी कपूर ने पहनी मां श्रीदेवी की 8 साल पुरानी साड़ी, हूबहू मां की परछाई देख नम हुई फैन्स की आंखें
जान्हवी कपूर ने पहनी मां श्रीदेवी की साड़ी
नई दिल्ली:

जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. आखिरी बार फिल्म परम सुंदरी में नजर आईं जान्हवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म होमबाउंड को लेकर चर्चा में हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर ऑस्कर के लिए चुना गया है. हाल ही में जान्हवी कपूर ने होमबाउंड की स्पेशल स्क्रीनिंग में अपनी मां श्रीदेवी की साड़ी पहनकर लोगों को भावुक कर दिया. दरअसल जान्हवी कपूर होमबाउंड की स्पेशल स्क्रीनिंग में नेवी ब्लू और गोल्डन कढ़ाई वाली साड़ी में नज़र आईं, जिसे देखकर फैन्स को श्रीदेवी की याद आ गई. यह आइकॉनिक ड्रेस दिग्गज एक्ट्रेस ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी के रिसेप्शन में पहनी थी. श्रीदेवी की खूबसूरती और शान ने ही इस साड़ी को एक यादगार ड्रेस बना दिया.

22 सितंबर, 2025 को जब जान्हवी कपूर ने वही साड़ी पहनी तो कई फैन्स श्रीदेवी को याद करके भावुक हो गए. हाल ही में विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो शेयर किया और फैन्स श्रीदेवी को याद किए बिना नहीं रह सके. एक फैन ने कमेंट किया, "मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मां की साड़ी पहनी है... बहुत खूबसूरत." एक फैन ने लिखा, "श्री देवी जी की याद आ गई." एक तीसरे फैन ने लिखा, "अपनी मां की विरासत को आगे ले जा रही हैं."

फिल्मी पर्दे पर एक जादू थीं श्रीदेवी

श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और पसंद की जाने वाली एक्ट्रेसेज में से एक थीं. उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही पूरे भारत में एक जाना-पहचाना नाम बन गईं. अपने पांच दशक लंबे करियर में, श्रीदेवी ने सदमा, चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम जैसी फिल्मों में काम किया.

पर्सनल लाइफ में इस दिग्गज एक्ट्रेस ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की थी और उनकी दो बेटियां हैं, जान्हवी कपूर और खुशी कपूर. दुर्भाग्य से 24 फरवरी, 2018 को श्रीदेवी का दुबई में होटल के बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से दुखद निधन हो गया. उनकी अचानक मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी और फैन्स आज भी उनके निधन से उबर नहीं पाए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sridevi, Janhvi Kapoor, Homebound, Sridevi Movies, Sridevi Death, Sridevi Iconinc Looks, Sridevi Affairs, Sridevi Daughter, Sridevi Saree, Janhvi Kapoor Photos, Janhvi Kapoor Movies, Janhvi Kapoor Sridevi Look
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com