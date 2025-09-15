ये खूबियां हैं तो हो सकती है जान्हवी कपूर से शादी, एक्ट्रेस ने बताया कितनी होनी चाहिए दूल्हे की सैलरी

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज के लिए तैयार है और पूरी फिल्म शादी के इर्द-गिर्द घूमती है, तो जाहिर है सवाल जाह्नवी की शादी पर आना ही था. ट्रेलर में एक दृश्य है जहां वरुण कहते हैं- "कैट (कटरीना) की तरह चलो और प्रपोज करो". ट्रेलर लॉन्च के दौरान वरुण ने रोहित सर्राफ की टांग खींचते हुए उनसे जाह्नवी को प्रपोज करने को कहा, जिस पर रोहित ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया- "मुझे शिखर से पिटना थोड़े ही है". यह सुनकर जाह्नवी मुस्कुराईं और बस फिर क्या था, मीडिया को मिल गया मौका उनसे शादी के बारे में सवाल पूछने का.

इस मौके का फायदा उठाते हुए जब जाह्नवी से सवाल किया गया कि वो शादी कब कर रही हैं, तो उन्होंने साफ कहा, "शादी की प्लानिंग? नहीं-नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है. अभी पहले मेरी प्लानिंग सिर्फ फिल्मों को लेकर है. शादी की प्लानिंग के लिए बहुत टाइम है". आगे बातचीत में सवाल उठा कि आखिर उन्हें कैसा लड़का चाहिए और उसमें क्या गुण होने चाहिए? मुस्कुराते हुए जाह्नवी ने जवाब दिया- "बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए. सबसे पहले तो संस्कारी होना चाहिए. दूसरा, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए और तीसरा, एपेटाइट बहुत बड़ा होना चाहिए".

पत्रकारों ने फिल्म के ट्रेलर से प्रेरित होकर एक और सवाल दागा कि दूल्हे की सैलरी कितनी होनी चाहिए? इस पर जाह्नवी ने कहा- "लोअर मिडल क्लास भी चलेगा". आपको बता दें कि फिल्म में वरुण, सान्या से शादी करना चाहते हैं और जाह्नवी, रोहित से. लेकिन इसके बाद कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जो कॉमेडी और ड्रामा दोनों का मजा देगा. फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है और वरुण-जाह्नवी की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है.