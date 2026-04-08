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कंट्रोवर्सी के बाद फिर लौटेगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’, समय रैना ने बताया पुलिस एक्शन के बाद कैसे हो गए थे हालात

कभी मजाक, कभी विवाद और कभी तंज के जरिए सुर्खियों में रहने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर हुए बड़े विवाद के बाद अब उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और साफ कर दिया है कि शो बंद नहीं होने वाला है.

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कंट्रोवर्सी के बाद फिर लौटेगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’, समय रैना ने बताया पुलिस एक्शन के बाद कैसे हो गए थे हालात
कंट्रोवर्सी के बाद फिर लौटेगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’, समय रैना ने...

कभी मजाक, कभी विवाद और कभी तंज के जरिए सुर्खियों में रहने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में हैं. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर हुए बड़े विवाद के बाद अब उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है और साफ कर दिया है कि शो बंद नहीं होने वाला है. अपने लेटेस्ट स्टैंडअप स्पेशल में समय रैना ने ना सिर्फ ट्रोल्स को जवाब दिया बल्कि पूरे विवाद को लेकर अपनी सोच भी सामने रखी. उन्होंने कहा कि कई बार लोग बिना पूरी बात समझे रिएक्ट कर देते हैं और यही चीज हालात को बिगाड़ देती है.

विवाद पर क्या बोले समय रैना
समय रैना ने बताया कि शो के एक एपिसोड के बाद जो विवाद हुआ, उसने सबको चौंका दिया. खासकर रणवीर अल्लाहबादिया के एक बयान को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस शिकायतें तक दर्ज हो गईं. समय ने कहा कि उस वक्त वो खुद ज्यादा कुछ बोले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी विवाद का हिस्सा बन गए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि बिना वजह भी लोग निशाने पर आ जाते हैं.  

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ट्रोल्स को दिया सीधा जवाब
अपने शो में समय रैना ने ट्रोल्स पर तंज कसते हुए कहा कि लोग एक मजाक को इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि मामला बेकाबू हो जाता है. उन्होंने माना कि गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन हर बात को इतना गंभीर बना देना सही नहीं है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कलाकार कुछ गलत बोलता है तो उसका असर दर्शकों के रूप में ही सामने आता है.

शो को लेकर बड़ा ऐलान
सबसे खास बात ये रही कि समय रैना ने साफ कर दिया कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट' वापस आएगा. उन्होंने कहा कि उन्हें इस शो में काम करके मजा आया और वो इसे जारी रखना चाहते हैं. उनके मुताबिक वो ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो अलग हो और लोगों को एंटरटेन करे.

विवाद के बाद उठाए कदम
विवाद बढ़ने के बाद समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए थे. उन्होंने बताया कि उस समय हालात संभालना मुश्किल हो गया था और इसलिए ये फैसला लेना पड़ा. हालांकि अब वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं.

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