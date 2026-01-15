फौजी ने गाया बॉर्डर 2 का घर कब आओगे गाना, सनी देओल भी हुए मुरीद, लोग बोले- एस.पी. बालसुब्रमण्यम की आवाज

सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘बॉर्डर 2' इस वक्त जबरदस्त चर्चा में हैं. फिल्म के रिलीज होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं उससे पहले ‘बॉर्डर 2' की पूरी स्टारकास्ट फिल्म का खूब प्रमोशन कर रही है. इसके गाने भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. लोग अपने-अपने अंदाज में गानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इसी बीच इंस्टाग्राम पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बीएसएफ के एक जवान ‘बॉर्डर 2' का ही गाना ‘घर कब आओगे' को अपने अंदाज में गाते दिखाई दे रहा है. ये वीडियो इतना प्यारा है कि सनी पाजी खुद इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करने से नहीं रोक पाए.

गाना सुनकर आप भी हो जाएंगे भावुक

दरअसल, बीएसएफ के एक जवान चक्रपाणी नागिरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने कुछ और साथियों के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में चक्रपाणी कैमरे की तरफ देखते हुए बेहद खूबसूरत अंदाज में ‘घर कब आओगे' गाना गा रहे हैं. चक्रपाणी ने इस गाने को इतने खूबसूरत तरीके से गाया है कि इसे सुनकर आप भी वीडियो आगे शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे.

वीडियो पर ‘बॉर्डर 2' के एक्टर वरुण धवन ने भी कमेंट कर जवान की तारीफ की है. इतना ही नहीं सनी पाजी भी चक्रपाणी की सिंगिंग के फैन हो गए हैं और उन्होंने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री शेयर किया है. इसके अलावा सुनील शेट्टी, अहान शेट्टी ने भी उनके इस वीडियो को लाइक किया है. स्टार्स के अलावा लोग भी चक्रपाणी के गाने की तारीफ कर रहे हैं और उनकी तुलना दिवंगत फेमस सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम से कर रहे हैं.

कब रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2'

साल 1997 में रिलीज हुई सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना स्टारर ‘बॉर्डर' लोगों के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है. यही वजह है कि लोगों को 'बॉर्डर 2' से भी काफी उम्मीदें हैं. इस फिल्म में सनी पाजी के अलावा, वरुण धवन, अहान शेट्टी और पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ को कास्ट किया गया है वहीं एक्ट्रेस में मोना सिंह, मेधा राणा, अन्या सिंह और सोनम बाजवा लीड रोल में दिखेंगी. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं.