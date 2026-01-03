पायलट और बाइकर बनकर कमाया नाम, 20 साल में बनी मिस इंडिया, 47 की उम्र में टॉप एक्ट्रेस है ये बच्ची...पहचाना क्या?

बॉलीवुड में कई ब्यूटी क्वीन एक्ट्रेस बनीं, लेकिन बहुत कम को शौहरत हासिल हुई. जिन ब्यूटी क्वीन ने दर्शकों का दिल जीता वो आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं. इसमें ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े नाम हैं. इनमें से एक नाम उस ब्यूटी विद ब्रेन का भी है, जो कि मल्टी- टैलेंटेड हैं और जिसकी खूबसूरती और क्यूट सी स्माइल देख किसी का भी दिल आसानी से पिघल सकता है. चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह हसीना एक्टिंग के साथ-साथ प्लेन उड़ाना भी जानती है. 47 साल की हो रही इस एक्ट्रेस को आज भी फिल्मों में शानदार एक्टिंग करते देखा जाता है और फिटनेस के मामले में आज की एक्ट्रेस को पीछे छोड़ देती हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.



कौन हैं ये ब्यूटी विद ब्रेन एक्ट्रेस

जिस ब्यूटी क्वीन की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि गुल पनाग हैं. उन्होंने बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया और साल 1999 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया. गुल एक सर्टिफाइड पायलट हैं और इसी के साथ-साथ वह बाइकर, सोशल एक्टिविस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं. गुल पनाग ने बॉलीवुड में कम काम किया है और वह बाहरी दुनिया में ज्यादा बिजी रहती हैं. लोगों के लिए उनकी एक अलग छवि है. यहां तक कि एक्ट्रेस एक इंटरव्यू में यह भी बोल चुकी हैं कि मिस इंडिया का खिताब उनके लिए बाधा बन चुका था. एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि फिल्ममेकर्स ब्यूटी क्वीन को फिल्मों में सीरियस और डार्क रोल में लेने से हिचकिचाते हैं और ज्यादातर उन्हें ग्लैमरस रोल भी ऑफर होते हैं.

इस फिल्म से किया था डेब्यू

गुल पनाग ने उनके बाद साल 2000 में मिस इंडिया बनीं प्रियंका चोपड़ा को लेकर एक बड़ी बात भी कही थी. उन्होंने था कि प्रियंका चोपड़ा ने ब्यूटी क्वीन की इमेज से बाहर निकलकर खुद को बॉलीवुड में साबित किया और एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनीं. वहीं, गुल पनाग ने मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद साल 2003 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी.

गुल ने फिल्म धूप से डेब्यू किया था और फिल्म में उन्होंने कारगिल वॉर में शहीद हुए कैप्टन अनुज नायर की पत्नी का रोल प्ले किया था. डेब्यू फिल्म से गुल को उनकी एक्टिंग के लिए खूब तारीफ मिली थी. इसके बाद वह फिल्म जोर में नजर आईं. गुल को पिछली बार कपिल शर्मा की फिल्म ज्विगाटो (2022) में देखा गया था. उन्होंने कई सीरीज में भी काम किया है, जिसमें मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन में वह सलोनी का रोल कर चुकी हैं.