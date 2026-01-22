'सूर्यकुमार यादव अगर मानहानि का केस हारे तो...' खुशी मुखर्जी के नए कमेंट ने बढ़ाई कॉन्ट्रोवर्सी 

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और सूर्यकुमार यादव के फैन फैजान अंसारी ने 100 करोड़ का मानहानि का दावा करने के बाद खुशी मुखर्जी का फिर से कमेंट सामने आया है, जिसके बाद इंडियन क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्ट्रोवर्सी पर चर्चा हो गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पैपराजी से बात करते हुए खुशी मुखर्जी ने वॉर्निंग दी है कि अगर सूर्यकुमार यादव मानहानि का केस हारते हैं तो वह 500 करोड़ का केस उनके खिलाफ करेंगी. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वह कुबूल करती हैं कि उनकी दोस्ती के तौर पर पहले बात हुई थी और कुछ अनुचित नहीं था.

खुशी मुखर्जी ने कहा- चैटिंग करना गलत नहीं है

खुशी मुखर्जी ने दावा किया कि कई लोग उनसे चैट करते हैं, जिसमें क्रिकेटर्स और अलग अलग प्रोफेशन के सिंगल लोग शामिल हैं. उन्होंने खुद को बहुत सॉफ्टली बताते हुए कहा कि वह किसी को बदनाम नहीं कर सकती. आगे खुशी ने कहा कि उन्हें नहीं बता कि मानहानि का केस किसने किया और अभी तक उन्हें कोई लीगल नोटिस नहीं आया है.

बदनाम करने का नहीं था इरादा

खुशी मुखर्जी ने साफ किया कि उनका इंडियन टी20 कैप्टन को बदनाम करने का इरादा नहीं थी. हालांकि उन्होंने कुबूल किया कि उनका कमेंट जरुरी नहीं था. एक्ट्रेस ने इंस्टैंट बॉलीवुड से कहा, मेरे मुंह से बात निकल गई की हां, बात होती थी. शायद नहीं निकलना चाहिए था. पर उसमें मानहानि वाली कोई बात नहीं थी. खुशी ने यह भी बात कुबूली की उन्होंने पहले सूर्यकुमार यादव से बात की थी. उनका क्रिकेटर की इमेज खराब करने का इरादा नहीं था.

मानहानि के दावे पर कही ये बात

लीगल एक्शन पर खुशी मुखर्जी ने कहा कि उन्हें कोई मानहानि का नोटिस अब तक नहीं मिला है. उनके मुताबिक, मामले को सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में बढ़ाया गया है. खुशी ने कहा, मेरा मतलब बात होती थी. ठीक है सच है. मानहानि? नहीं मुझे कोई मानहानि का केस नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता है कि मैंने उन्हें डिफेम किया. खुशी ने फैजान अंसारी का नाम ना लेते हुए कहा कि कुछ लोग आग में हाथ सेक रहे हैं. उन्होंने कहा, और रही बात बाकी, कुछ ऐसे सस्ते से जो इन्फ्लूएंसर्स हैं, वो आग में हाथ सेकने के लिए आ गए और भौकनें लग गए. तो उन्हें भौंकने दें. मैं यही कह सकती हूं.