हम साथ साथ है में सलमान की भांजी बनी ग्लैमर क्वीन, फैंस के लिए पहचानना मुश्किल, 26 साल बाद दिखती हैं ऐसी 

हम साथ साथ हैं रिलीज होने के सालों बाद भी लोगों को उस बच्ची का मासूम का चेहरा याद है, लेकिन आज अगर आप उस बच्ची को देखेंगे तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे. फिल्म में सलमान की भांजी बनी ये बच्ची अब ग्लैमरस गर्ल बन गई हैं.

हम साथ साथ हैं की बच्ची बनी ग्लैमरस गर्ल
नई दिल्ली:

फिल्म ‘हम साथ साथ हैं' में एक्ट्रेस नीलम की बेटी का किरदार निभाने वाली बच्ची तो आपको याद ही होगी. फिल्म में सलमान खान की भांजी के किरदार में नजर आई नन्ही सी बच्ची ने अपनी क्यूटनेस से फैंस को काफी इंप्रेस किया था. फिल्म रिलीज होने के सालों बाद भी लोगों को उस बच्ची का मासूम का चेहरा याद है, लेकिन आज अगर आप उस बच्ची को देखेंगे तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे. ‘हम साथ साथ हैं' की वो बच्ची अब पूरी तरह बदल गई है और आज वह मॉडलिंग की दुनिया में काफी मशहूर है. 31 साल की हो चुकी जोया अफरोज अब हद से अधिक खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती हैं.

‘हम साथ साथ हैं' की वह क्यूट की बच्ची यानी जोया आज मॉडलिंग वर्ल्ड में छायी हुई हैं. जोया एक सुपर मॉडल हैं और उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 का खिताब जीता है. मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली जोया ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग शुरू की और आज वह टॉप मॉडल्स में शामिल हैं.

जोया ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मन, कुछ ना कहो जैसी फिल्मों में काम किया है. इसके साथ ही टीवी पर भी कई सीरियल्स में जोया को देखा गया था. टीवी सीरियल कोरा कागज, जय माता दी, हम सात-आठ हैं और सोनपरी में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थीं. वहीं एक यंग एक्टर के तौर पर वह कुछ समय पहले वेब सीरीज ‘मत्स्य कांड' में भी नजर आई थीं. वहीं जोया की लेटेस्ट फोटो देखने के बाद लोग उनकी तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से कर रहे हैं.

Zoya Afroz, Zoya Afroz Latest Photo, Hum Saath Saath Hain Movie, Hum Saath Saath Hain Child Artist
