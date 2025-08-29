कम बजट की मूवी से फिर बंपर कमाई करेंगे मोहनलाल, 65 वर्षीय सुपरस्टार की 2025 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर बनीं फिल्म

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल स्टार फैमिली ड्रामा फिल्म हृदयपूरवम बीती 28 अगस्त को रिलीज हुई. हृदयपूरवम का निर्देशन सत्यन अंथिक्काड ने किया है. यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो दर्शकों को पसंद आ रही है. फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर मोटा बिजनेस किया है. हृदयपूरवम का ओपनिंग डे कलेक्शन उसकी उम्मीद से ज्यादा है, जिसने लोकहा: चेप्टर 1 चंद्रा को कमाई में बीट कर दिया है. मोहनलाल की साल 2025 की यह तीसरी फिल्म है. आइए जानते हैं मोहनलाल की फिल्म हृदयपूरवम ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है.



हृदयपूरवम का डे 1 कलेक्शन



हृदयपूरवम का बॉक्स ऑफिस पर सुपर वुमन फिल्म लोकहा: चैप्टर 1 चंद्रा से हुआ था. फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में हैं और फिल्म को ओपनिंग डे पर इसका बड़ा फायदा मिला. फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की मानें तो, हृदयपूरवम ने बॉक्स ऑफिस पर 3.35 करोड़ रुपये से खाता खोला है. हालांकि मोहनलाल की मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म Thudarum के मुकाबले यह कम कलेक्शन है. Thudarum ने 5.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी, जो अप्रैल महीने में रिलीज हुई थी. लोकहा-चैप्टर 1 चंद्रा ने पहले दिन 2.62 करोड़ रुपये से खाता खोला है. बता दें, हृदयपूरवम ने बुधवार से पहले ही एडवांस बुकिंग में 1 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इसलिए यह तय था कि हृदयपूरवम वुमन सुपरहीरो फिल्म से ज्यादा कमाएगी.



मोहनलाल की 2025 की टॉप ओपनिंग फिल्में



एल 2: एम्पुरण- 21 करोड़ रुपये

थुडारम- 5.3 करोड़ रुपये

हृदयपूरवम- 3.25 करोड़ रुपये

बाजुका- 3.2 करोड़ रुपये

एलेप्पुझा जिमखाना- 2.75 करोड़ रुपये



हृदयपूरवम के बारे में



हृदयपूरवम की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें मोहनलाल के साथ-साथ मालविका मोहनन और संगीत प्रताप भी अहम रोल में दिख रहे हैं. फिल्म की कहानी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति संदीप के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है. वह पुणे में उस परिवार से मिलने जाता है, जिसके एक सदस्य का दिल अब उसके सीने में धड़क रहा है और वहां बेटी की सगाई भी अटेंड करता है.