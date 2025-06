हिमेश रेशमिया ने बीच कॉन्सर्ट में पूछा 'रेगुलर गाऊं या नाक से...' देखें मजेदार वीडियो

हिमेश रेशमिया ने हाल ही में 31 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में अपने कैप मेनिया टूर के तहत एक दमदार परफॉर्मेंस देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. सिंगर-कंपोजर ने अपने मशहूर गानों पर गाने वाले फैन्स की भारी भीड़ का मनोरंजन किया. हाउस फुल कॉन्सर्ट के दौरान हिमेश ने अपने क्रिटिक्स पर हल्के-फुल्के अंदाज में कमेंट किया जो अक्सर उनकी नाक से गाने के स्टाइल का मजाक उड़ाते रहे हैं. कॉन्सर्ट का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें सिंगर अपने मशहूर गाने आशिक बनाया आपने को गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. परफॉर्मेंस के बीच में उन्होंने ऑडियंस से पूछा, "थोड़ा रेगुलर गाऊं या नाक से गाऊं?"

जब भीड़ ने उनके नाक से गाने के लिए तालियां बजाईं तो हिमेश ने कनफर्म किया, "क्या आप श्योर हैं?" गाने की दो लाइनें अपनी खास स्टाइल में गाने से पहले - दर्शकों को बहुत खुशी हुई. पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में हिमेश ने दावा किया था कि उन्होंने बॉलीवुड में नाक से गाने के चलन की शुरुआत की है.

उन्होंने कहा, "आज तो नाक की बात भी नहीं कर रहे हैं. मेरे बाद कई लोगों ने नाक से गाना शुरू किया. मेरे कई गाने हिट हुए." उन्होंने आगे साफ किया, "भले ही मैं आज इसे नाक से गाना कहता हूं, मेरे लिए, यह कभी नाक से गाना नहीं था - यह ऊंची आवाज में गाना था. यह मदद के लिए पुकार थी! आशिक बनाया वीडियो में, लड़का असल में दर्द में रो रहा है, गा रहा है, साथ ही नाच भी रहा है..."

Himesh Reshammiya with Cap and naak se gaate hue is pure bliss💖



