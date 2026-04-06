धर्मेंद्र नहीं इस सुपरस्टार से होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी, अमिताभ बच्चन पर पड़े भारी, आज तक नहीं टूटा उनकी फिल्म का रिकॉर्ड

हेमा मालिनी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं, जिनपर धर्मेंद्र का दिल आया और दोनों ने शादी कर ली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के 'जंपिंग जैक' के नाम से मशहूर जितेंद्र से होने वाली थी. हालांकि दोनों की लव स्टोरी शादी तक नहीं पहुंच पाई और उन्होंने शोभा कपूर से शादी कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई जब वह 14 साल की थीं. और वह खुद 16 साल के. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जितेंद्र 6 अप्रैल को अपना 84वां बर्थडे मनाने वाले हैं.

जितेंद्र से यूं हुई थी पत्नी की मुलाकात

जितेंद्र और शोभा बॉलीवुड के पॉपुलर कपल हैं. शोभा ब्रिटिश एयरवेज में उस समय एयर होस्टेस थीं. दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदली. वहीं जितेंद्र के संघर्ष के दिनों में शोभा कपूर ने उनका साथ दिया. वहीं सुपरस्टार ने वादा किया कि जब वह एक सफल एक्टर बन जाएंगे, तब उनसे शादी करेंगे.\

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हेमा मालिनी से रह गई 'अधूरी' शादी

70 के दशक में जितेंद्र बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गए. वहीं उनका नाम हेमा मालिनी से जोड़ा जाने लगा. कहा जाता है कि जितेंद्र के माता-पिता हेमा को बहुत पसंद करते थे और वे चाहते थे कि दोनों शादी कर लें. वहीं कहा गया कि दोनों गुपचुप मद्रास (चेन्नई) में शादी करने वाले थे. लेकिन शोभा कपूर को इसकी भनक लग गई. शोभा ने तुरंत धर्मेंद्र, जो ड्रीम गर्ल को पसंद करते थे. उन्हें बता दिया, जिसके कारण धरम पाजी वहां पहुंच गए और शादी रुक गई. इसके बाद 18 अक्टूबर 1974 को जीतेंद्र ने शोभा कपूर से सादगी से शादी की. कपल के दो बच्चे एकता और तुषार कपूर हैं.

अमिताभ बच्चन को दी टक्कर इस फिल्म से दी टक्कर

अमिताभ बच्चन जहां बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे थे तो उनकी राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद की काफी चर्चा हुई. वहीं 1971 में जितेंद्र की कारवां भी रिलीज हुईष जिसमें आशा पारेख भी थी. यह फिल्म जितेंद्र के फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई. हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्म शोले के वर्ल्डवाइड 25 करोड़ टिकट बिके थे. वहीं जितेंद्र की कारवां ने चीन में 30 करोड़ टिकट सेल किये थे.

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