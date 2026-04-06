विज्ञापन
WAR UPDATE

धर्मेंद्र नहीं इस सुपरस्टार से होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी, अमिताभ बच्चन पर पड़े भारी, आज तक नहीं टूटा उनकी फिल्म का रिकॉर्ड

हेमा मालिनी से लगभग इस सुपरस्टार की शादी होने वाली थी, जो अपने समय के टॉप हीरो में गिने जाते हैं. लेकिन धर्मेंद्र बाजी मार ले गए. 

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र नहीं इस सुपरस्टार से होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी, अमिताभ बच्चन पर पड़े भारी, आज तक नहीं टूटा उनकी फिल्म का रिकॉर्ड
हेमा मालिनी से होने वाली थी इस सुपरस्टार की शादी
नई दिल्ली:

हेमा मालिनी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं, जिनपर धर्मेंद्र का दिल आया और दोनों ने शादी कर ली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शादी बॉलीवुड के 'जंपिंग जैक' के नाम से मशहूर जितेंद्र से होने वाली थी. हालांकि दोनों की लव स्टोरी शादी तक नहीं पहुंच पाई और उन्होंने शोभा कपूर से शादी कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई जब वह 14 साल की थीं. और वह खुद 16 साल के. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जितेंद्र 6 अप्रैल को अपना 84वां बर्थडे मनाने वाले हैं. 

जितेंद्र से यूं हुई थी पत्नी की मुलाकात

Latest and Breaking News on NDTV

जितेंद्र और शोभा बॉलीवुड के पॉपुलर कपल हैं. शोभा ब्रिटिश एयरवेज में उस समय एयर होस्टेस थीं. दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदली. वहीं जितेंद्र के संघर्ष के दिनों में शोभा कपूर ने उनका साथ दिया. वहीं सुपरस्टार ने वादा किया कि जब वह एक सफल एक्टर बन जाएंगे, तब उनसे शादी करेंगे.\

ये भी पढ़ें- अमिताभ बच्चन के स्टारडम को टक्कर देने वाले सुपरस्टार की बहू की 5 फोटो, 1130 करोड़ है नेटवर्थ, 77,000 करोड़ साम्राज्य की है वारिस

हेमा मालिनी से रह गई 'अधूरी' शादी

Latest and Breaking News on NDTV

70 के दशक में जितेंद्र बॉलीवुड का जाना माना नाम बन गए. वहीं उनका नाम हेमा मालिनी से जोड़ा जाने लगा. कहा जाता है कि जितेंद्र के माता-पिता हेमा को बहुत पसंद करते थे और वे चाहते थे कि दोनों शादी कर लें. वहीं कहा गया कि दोनों गुपचुप मद्रास (चेन्नई) में शादी करने वाले थे. लेकिन शोभा कपूर को इसकी भनक लग गई. शोभा ने तुरंत धर्मेंद्र, जो ड्रीम गर्ल को पसंद करते थे. उन्हें बता दिया, जिसके कारण धरम पाजी वहां पहुंच गए और शादी रुक गई. इसके बाद 18 अक्टूबर 1974 को जीतेंद्र ने शोभा कपूर से सादगी से शादी की. कपल के दो बच्चे एकता और तुषार कपूर हैं.  

अमिताभ बच्चन को दी टक्कर इस फिल्म से दी टक्कर 

Latest and Breaking News on NDTV

अमिताभ बच्चन जहां बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे थे तो उनकी राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद की काफी चर्चा हुई. वहीं 1971 में जितेंद्र की कारवां भी रिलीज हुईष जिसमें आशा पारेख भी थी. यह फिल्म जितेंद्र के फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई. हिंदी सिनेमा की शानदार फिल्म शोले के वर्ल्डवाइड 25 करोड़ टिकट बिके थे. वहीं जितेंद्र की कारवां ने चीन में 30 करोड़ टिकट सेल किये थे. 

ये भी पढ़ें- अमिताभ बच्चन के दामाद की 4 फोटो, रणबीर कपूर आमिर खान के साथ दीं हिट फिल्में, अब रामायणम् में बनेंगे देवराज इंद्र

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jeetendra, Jeetendra Birhday, Hema Malini, Dharmendra, Shobha Kapoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com