धर्मेंद्र को भूल नहीं पा रहीं हेमा मालिनी, बैक टू बैक शेयर कर रहीं तस्वीरें, बोलीं- परिवार के साथ...

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार और उनके चाहने वालों के बीच गहरी उदासी छाई हुई है. खासकर उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी लगातार उन्हें याद कर रही हैं. उनका दुख सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही पोस्ट्स से साफ झलक रहा है. हाल ही में हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर धर्मेंद्र से जुड़ी कई यादें साझा कीं, जिन्हें देखकर फैन्स भी भावुक हो गए. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक लंबी पोस्ट में हेमा मालिनी ने लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ एक पति नहीं थे, बल्कि एक सच्चे साथी, दोस्त और मार्गदर्शक थे. उन्होंने लिखा, "धरम जी मेरे लिए बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि- असल में वो मेरे लिए सब कुछ थे. हर अच्छे-बुरे समय में उन्होंने मेरा साथ दिया".

हेमा आगे लिखती हैं कि धर्मेंद्र के सहज और मिलनसार स्वभाव ने उनके परिवार के हर सदस्य को अपना बना लिया था. लोग उनकी विनम्रता और बड़े दिल के कारण उन्हें बेहद सम्मान देते थे. एक पब्लिक फिगर के तौर पर उनकी लोकप्रियता और प्रतिभा के बावजूद उनका सादगी भरा व्यक्तित्व उन्हें बाकी से अलग करता था. हेमा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र का योगदान और उनकी उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएंगी.

Some lovely family moments… simply treasured photos❤️❤️ pic.twitter.com/ZqrxlQc23h — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

अपने निजी दर्द को साझा करते हुए हेमा ने लिखा, "मेरा व्यक्तिगत नुकसान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. उनकी कमी जिंदगी भर खलेगी. हालांकि हमारे साथ बिताए खास पलों की यादें हमेशा मेरे पास रहेंगी और मुझे हौसला देती रहेंगी".

इसी बीच हेमा मालिनी ने ट्विटर पर भी धर्मेंद्र के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. इनमें धर्मेंद्र, हेमा और उनकी दोनों बेटियां- अहाना और ईशा, नजर आ रही हैं. पोस्ट को शेयर करते हुए ड्रीम गर्ल ने लिखा है, "परिवार के साथ कुछ पप्यारी यादें". इन खूबसूरत यादों को देखकर फैन्स ने भी कमेंट्स में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. कई लोगों ने लिखा कि धर्मेंद्र की मुस्कान और उनके परिवार के साथ बिताए पल हमेशा याद किए जाएंगे.