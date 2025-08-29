हेमा मालिनी की भतीजी की 10 तस्वीरें, 90s में था इनका राज, 5वीं फोटो देख कहेंगे- बुआ से भी ज्यादा सुंदर

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा से लोगों के दिलों पर राज करती आई हैं. आज भी फैंस उनके दीवाने हैं और उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अब हेमा मालिनी राजनीति में एक्टिव हैं और फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं. हेमा मालिनी की बेटियों से पहले उनकी भतीजी ने भी इंडस्ट्री में कदम रखा था और बुआ की तरह ही अपना करियर बनाया. हेमा मालिनी की भतीजी कोई और नहीं एक्ट्रेस मधु हैं. मधु ने कई शानदार फिल्मों में भी काम किया है. मधु सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अगर आप उनकी फोटोज देख लेंगे तो एक बार फिर उनके फैन हो जाएंगे.



मधु हेमा मालिनी के भाई रघुनाथ की बेटी हैं. उनका पूरा नाम मधुबाला है लेकिन इंडस्ट्री में आते ही उन्होंने अपना नाम मधु कर लिया था.

मधु ने बॉलीवुड में फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था. इस फिल्म में मधु के साथ अजय देवगन लीड रोल में नजर आए थे. पहली ही फिल्म से मधु हर जगह छा गई थीं.

मधु ने एक से बढ़कर एक फिल्में दीं मगर उनका स्टारडम बहुत जल्दी खत्म होने लगा था. उसके बाद वो शादी करके सेटल हो गईं. मधु की शादी जूही चावला के पति जय मेहता के कजिन से हुई है.

मधु ने एक बार खुलासा किया था कि उनके साथ इंडस्ट्री में गलत हुआ था. उन्हें एक बड़े बैनर की फिल्म के लिए कास्ट किया गया था. उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी मगर 4 दिन शूट करने के बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था.

मधु को हेमा मालिनी की भतीजी होने का भी कोई फायदा नहीं मिला था. मधु ने फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी.

लंबे समय के बाद मधु ने टीवी में कदम रखा. उनका शो आरंभ आया था. जिसमें उन्हें बहुत पसंद किया गया था.

मधु अब सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक हर आउटफिट में फोटोज शेयर करती रहती हैं.

मधु को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. उन्होंने खुद को एकदम फिट रखा हुआ है. वो खूबसूरती में आज की एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं.

बता दें मधु के बाद हेमा मालिनी की बेटियों ईशा और अहाना ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था मगर वो भी अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाईं.

हेमा मालिनी की बेटी ईशा ने भी इंडस्ट्री छोड़ दी थी. अब लंबे समय के बाद वो कमबैक करने जा रही हैं.