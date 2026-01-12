'हक' एक्ट्रेस यामी गौतम ने सुनाई आपबीती, बताया कैसे फिल्म इंडस्ट्री ने कभी कर दिया था साइडलाइन

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी एक्टिंग के दम पर आज इंडस्ट्री में अलग पहचान बना चुकी हैं, बड़े-बड़े स्टार्स आज यामी की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हर कलाकार की तरह एक्ट्रेस की जर्नी में भी ऐसा टाइम आया जब उन्हें साइड लाइन कर दिया गया था. जब उन्हें लेफ्ट आउट फील होता था. एक्ट्रेस के लिए वो वक्त काफी मुश्किल था, लेकिन उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा उनका परिवार और आदित्य धर. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने उस वक्त के बारे में खुलकर बात की और वो भावुक भी हो गईं.
उन दिनों को याद कर रो पड़ीं यामी
गलाटा प्लस को दिए एक इंटरव्यू में यामी से पूछा गया कि जब आपको लेफ्ट आउट फील करवाया गया था तब आपने इससे कैसे डील किया. इस पर एक्ट्रेस ने कहा ‘मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी, मेरी लाइफ में भी ऐसा वक्त आया जब मुझे बहुत वेलकमिंग फील नहीं करवाया गया, जब मुझे ये एहसास करवाया गया कि तुम इसका हिस्सा नहीं हो. कई बार तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती थी सामने वाले का सिर्फ एक लुक ही काफी होता है.'
यामी गौतम ने आगे बताया, "लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ था, अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता. मैं तब अपनी मां को कॉल करती थी. मैसेज करती थी, और आदित्य भी तब मेरे साथ थे. हम दोनों बहुत सारे मामलों में एक जैसे हैं.' एक इंटरव्यू में तो यामी भी बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो ये इंडस्ट्री ही छोड़ना चाहती थीं.
Old interview: Yami shares her experience of being left out in the industry and how Aditya supported her from r/BollyBlindsNGossip
ऐसे मिला यामी को अपनी ‘हक'
टीवी की दुनिया से बड़े पर्दे की दुनिया में पैर जमाना आसान नहीं था. लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर यामी ने ये हासिल किया. एक्ट्रेस ने विक्की डोनर, काबिल, आर्टिकल 370, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बदलापुर, दसवी, ओह माय गॉड 2, जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है.
फिलहाल एक्ट्रेस अपनी फिल्म ‘हक' को लेकर काफी चर्चा में हैं. ये फिल्म वैसे तो थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. जिसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और तब से ये लगातार ट्रेंड कर रही है. फिल्म में इमरान हाशमी और यामी की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है.
