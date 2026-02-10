गोविंदा के घर में घुस आए थे बदमाश, मुंबई पुलिस ने नहीं उठाया फोन तो विदेश की पुलिस को लगा दिया कॉल

साल 2024 में गोविंदा के पैर में गोली लगने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया. सबसे पहले गोविंदा की सेहत की चिंता और फिर दूसरी ये कि वो रात के उस पहर में गन लेकर क्यों बैठे थे. कहा गया कि वे गन साफ कर रहे थे इसीमें गोली चल गई. लेकिन तमाम कयासों के बाद अब फाइनली गोविंदा ने उस घटना के बारे में बताया. गोविंदा ने उस घटना के बारे में बताया है कि उस वक्त उनके घर में कुछ बदमाशों ने घुसने की कोशिश की थी.

एक्टर ने याद किया कि 20 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उनके घर को घेर लिया था और उन्हें भगाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए थे. उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह बंदूक लेकर आएंगे. लेकिन एक्टर ने कहा कि उन्होंने पुलिस को बुलाने के बाद ही अपनी गन निकाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

गोविंदा ने इंटरनेशनल पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों कॉल किया?

गोविंदा ने बताया, "वहां 22-23 लोग थे. किस्मत से मैंने उन्हें अंदर आते देखा. मुझे पहले लगा कि वे किसी पार्टी में आए हैं, लेकिन वे पार्टी करने वाले नहीं लग रहे थे. इसलिए मैंने उनका वीडियो बना लिया." उन्होंने आगे कहा, "जब मुंबई पुलिस ने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो मैंने दूसरे देश की पुलिस को कॉल किया और उनसे लाइन पर रहने को कहा."

जब उनमें से एक छत पर चढ़ गया, तो गोविंदा को लगा कि हालात नॉर्मल नहीं हैं. एक्टर ने ANI से कहा, "उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया था. इस बीच मैंने फोन करके सबको बताया. मेरे पास लाइसेंसी गन है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया." फिर वह उनसे भिड़े और पूछा, "तुम कौन हो?"

कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा, जब तक कि उनमें से एक ने इशारा नहीं किया. "हम यहां पावर सिस्टम ठीक करने आए हैं." लेकिन जब गोविंदा ने उनसे पूछा कि काफी समय हो गया है, तो वे क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वे सब चुप रहे. उन्होंने याद करते हुए कहा, "तो मैंने पिस्तौल तान दी और उनसे जाने को कहा. उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी."

हालांकि, एक्टर ने आगे कहा कि उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि वे लोग कौन थे. गोविंदा ने कहा, “यह टाइम वेस्ट है. लोग अपनी एनर्जी इन सब बातों में लगा देते हैं.” उन्होंने आगे कहा, “एक अच्छा एक्टर इस तरह काम नहीं कर सकता. वे या तो एक्टिंग कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं. एक्टर का काम एक्टिंग करना है. अगर कोई एक्टर समाज में हर किसी की हर बात पर रिएक्ट करने लगे, तो यह अच्छा नहीं लगता. हां, अगर आप बहुत देर तक चुप रहते हैं, तो उस चुप्पी को शक की नजर से देखा जा सकता है. यह भी अच्छा नहीं है.”

पिछले हफ्ते, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि एक्टर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने याद करते हुए कहा, “भगवान का शुक्र है कि जिस दिन उन पर हमला हुआ, उनके पास गन थी. उन्होंने सबको भगा दिया. वरना भगवान ही जानता है कि उनके साथ क्या होता. मैं सुबह 4 बजे उनके पास गया. हमने FIR भी फाइल की. ​​हमारे पास उस रात जो हुआ उसका वीडियो भी है.”