GOAT Review: सुबह 4 बजे शुरू हो गया द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लोगों ने दिया रिव्यू

The Greatest of All Time Social Media Review In Hindi: साउथ सुपरस्टार तलपती विजय की नई फिल्म गोट यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में सुपरस्टार को डबल रोल यानी पिता और बेटे के किरदार में देखा जा सकता है. अब तक फिल्म की चर्चा एडवांस बुकिंग को लेकर हो रही थी. लेकिन अब सिनेमाघरों में रिलीज होते ही फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है, जो सुबह चार बजे शो देखने गए. वहीं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते ही फैंस ने रिएक्शन देना ट्विटर अब एक्स पर शुरू कर दिया है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है. कुछ तस्वीरों में सिनेमाघरों के बाहर फैंस की भीड़ देखने को मिल रही है. जबकि अन्य ट्वीट में यूजर ने लिखा, ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर.

इसके अलावा एक यूजर ने फिल्म का एक सीन शेयर किया है, जिसमें तलपती विजय को देखा जा सकता है. वहीं एक यूजर ने ऑडियंस का रिव्यू वीडियो शेयर किया है, जिसमें फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ब्लॉकबस्टर कहते दिख रहे हैं.

बता दें, तलपती विजय की पैन इंडिया फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में कमल हासन की इंडियन 2 को पीछे छोड़ दिया है और 11.20 करोड़ की कमाई अपने नाम की है. जबकि पहले दिन का कलेक्शन कितना होगा. इस पर फैंस की नजरें क्योंकि एडवांस बुकिंग देख ये कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी.

फिल्म की बात करें तो गोट को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है, जिसका बजट 300 से 400 करोड़ का है. इस फिल्म में विजय तलपती के अलावा, मीनाक्षी चौधरी, मालविका शर्मा, प्रशांत, राघव लॉरेंस अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. जबकि एक्टर शिवकार्तिकेयन का फिल्म में कैमियो है.