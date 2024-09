GOAT Box Office Collection Day 9: 200 करोड़ के करीब पहुंची तलपती विजय की फिल्म, गोट ने 9वें दिन की ताबड़तोड़ कमाई

The Greatest of All Time Box Office Collection 9 Days: तलपती विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म गोट (Goat) यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (The Greatest of All Time) की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. सुपरस्टार की यह फिल्म हर दिन ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म गोट को सिनेमाघरों में रिलीज हुए नौ दिन हो चुके हैं और नौ दिन में तलपती विजय की इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड बना डाले और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ भी डाले हैं. अब नौवें दिन की कमाई के साथ तलपती विजय की यह फिल्म 200 करोड़ रुपये के क्लब में पहुंचने के लिए तैयार है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों की मानें तो फिल्म गोट ने अपने नौवें दिन 5.3 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि यह अभी फिल्म के अनुमानित आंकड़े हैं. इसके साथ ही तलपती विजय की फिल्म की इंडिया में कुल कमाई 183.3 रुपये हो गई है. लेकिन कई ट्रेड एनालिस्ट्स की मानना है कि फिल्म गोट 200 करोड़ रुपये की कमाई आराम से कर लेगी. इस फिल्म ने अपने आठवें दिन 6.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

बीते सात दिनों में कमाई देखें तो पहले दिन 44 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने की थी. जबकि दूसरे दिन यह आंकड़ा 25.5 करोड़ तक जा पहुंचा. तीसरे दिन कमाई 33.5 करोड़ रही. वहीं चौथे दिन 34 करोड़ की कमाई के साथ वीकेंड कलेक्शन 100 करोड़ पार हो गया. पांचवें दिन कमाई 14.75 करोड़ रहा. छठे दिन कमाई 11 करोड़ ही रही. वहीं सातवें दिन फिल्म ने 8.5 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि फैंस की नजरें दूसरे वीकेंड पर टिकी हुई हैं. बता दें, वेंकट शंकर प्रभु राजा द्वारा निर्देशित गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में तलपती विजय डबल रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि मीनाक्षी चौधरी, मालविका शर्मा, प्रशांत और प्रभुदेवा अहम किरदार में दिख रहे हैं.