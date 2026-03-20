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चार घंटे की धुरंधर 2 में इन 8 एक्टर्स को मिला 2 मिनट का रोल, लेकिन रणवीर सिंह जितनी लूट ली लाइमलाइट

फिल्म धुरंधर 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. हर तरफ इसका ही जलवा देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसका क्रेज चरम पर है.

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चार घंटे की धुरंधर 2 में इन 8 एक्टर्स को मिला 2 मिनट का रोल, लेकिन रणवीर सिंह जितनी लूट ली लाइमलाइट
बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही धुरंधर 2

फिल्म धुरंधर 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. हर तरफ इसका ही जलवा देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसका क्रेज चरम पर है. फैंस फिल्म के हर सीन और किरदार पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है, यह कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है. डायरेक्टर आदित्य धर की बारीक डिटेलिंग और शानदार स्टोरीटेलिंग की जमकर तारीफ हो रही है. खास बात ये है कि पार्ट 2 में कई नए और दिलचस्प किरदार जोड़े गए हैं, जिन्होंने कहानी को और भी मजबूत बना दिया है.

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डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम भी इस फिल्म का हिस्सा बनी हैं. उन्होंने नर्स शाजिया बानो का छोटा लेकिन असरदार कैमियो रोल निभाया है. मीडिया इंटरव्यू में यामी ने फिल्म में काम करने की इच्छा जताई थी, जिसे आदित्य ने तुरंत पूरा किया.

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फिल्म में उदयबीर संधू ने गुरबाज सिंह का अहम किरदार निभाया है, जो रणवीर के किरदार जसकीरत सिंह रंगी का करीबी दोस्त है. उनका रोल कहानी में एक अलग ही ऊर्जा जोड़ता है.

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भाषा सुंबली इस फिल्म में वकील के किरदार में नजर आई हैं. इससे पहले वह ‘बारामूला' में अपने अभिनय से पहचान बना चुकी हैं.

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मधुरजीत सरघी ने जसकीरत सिंह रंगी की मां प्रभनीत कौर का रोल निभाया है. वह टीवी और फिल्मों का जाना-पहचाना चेहरा हैं और मशहूर डायरेक्टर अनुराग की पत्नी भी हैं.

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सुविंदर पाल ने ब्रिगेडियर जहांगीर का रोल अदा किया है. इससे पहले वह सीरीज ‘कोहरा' में मेजर इकबाल के किरदार में दिख चुके हैं. फिल्म में वह अर्जुन रामपाल के पिता के रोल में नजर आते हैं.

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हितिका बाली ने हरलीन कौर रंगी का किरदार निभाया है, जो जसकीरत की बहन है और कहानी में अहम भूमिका निभाती है.

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मशहूर अमरोही ने नवाब शफीक का रोल निभाया है, जो काफी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि उनका किरदार पूर्व पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से प्रेरित है.

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वहीं सलीम सिद्दीकी फिल्म में आतिफ अहमद के रोल में नजर आए हैं, जिसका किरदार कुख्यात माफिया अतीक अहमद से इंस्पायर बताया जा रहा है.

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