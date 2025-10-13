विज्ञापन

मशहूर पेंटर और जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, 90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल के पिता, सत्यजीत सिंह शेरगिल, का निधन हो गया है. वह 90 वर्ष के थे. वह एक मशहूर चित्रकार थे. सत्यजीत सिंह शेरगिल की दादी अमृता शेरगिल भी एक विश्व प्रसिद्ध पेंटर थीं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल के पिता, सत्यजीत सिंह शेरगिल, का निधन हो गया है. वह 90 वर्ष के थे. वह एक मशहूर चित्रकार थे. सत्यजीत सिंह शेरगिल की दादी अमृता शेरगिल भी एक विश्व प्रसिद्ध पेंटर थीं. जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल की पेंटिंग की प्रदर्शनी मुंबई और दिल्ली में लगती रहती थी. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. यहां पर वह अपनी पेंटिंग और प्रदर्शनियों के बारे में लोगों को बताते रहते थे. बताया जा रहा है कि सत्यजीत सिंह शेरगिल को आयु से संबंधित बीमारियां थीं. इन्हीं के चलते उनका निधन हो गया. सत्यजीत सिंह का भोग और अंतिम अरदास 14 अक्टूबर को शाम 4.30 बजे से 5.30 बजे के बीच गुरुद्वारा धन पोथोहर नगर, सांताक्रूज पश्चिम, मुंबई में होगा.

सिख परिवार में जन्मे जसजीत सिंह गिल उर्फ ​​जिमी शेरगिल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरदार नगर के रहने वाले थे. उनकी परदादी अमृता शेरगिल थीं, जिन्हें 20वीं सदी के शुरुआती दौर की सबसे महान चित्रकारों में गिना जाता था. जिमी शेरगिल के पिता ने एक बार कई साल तक उनसे बात नहीं की थी. इसका किस्सा जिमी ने एक इंटरव्यू में बताया था. दरअसल, सिख फैमिली से होने के बावजूद जिमी शेरगिल ने अपने बाल कटवा दिए थे, जिसके चलते पिता-पुत्र के रिश्ते में दरार आ गई थी. वह जिमी से इतने नाराज हुए कि उनसे करीब डेढ़ साल तक बात नहीं की.

एक इंटरव्यू में जिमी शेरगिल ने कहा था, "मैंने करीब 18 साल की उम्र तक पगड़ी पहनी, जब तक कि मेरे लिए हॉस्टल में पगड़ी धोना और पहनना बहुत मुश्किल नहीं हो गया. बेशक, और भी कई बातें थीं, लेकिन मैंने अपने पिताजी से उनके हॉस्टल आने पर यूं ही पूछ लिया और एक दिन अपने बाल कटवाने का फैसला कर लिया. न सिर्फ मेरे माता-पिता, बल्कि मेरे पूरे परिवार ने उसके बाद डेढ़ साल तक मुझसे ठीक से बात नहीं की, सिवाय मेरे एक मामा के, जिन्होंने भी मुझसे पहले अपने बाल काटे थे." भले ही सत्यजीत सिंह शेरगिल बेटे से नाराज रहते हों, लेकिन बाद में उन्होंने जिमी की खूब तारीफ की. वह उनकी फिल्मों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते थे.
 

