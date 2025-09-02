शादी के बाद ईशा देओल पर लग गई थी पाबंदी? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, बोलीं- वो लोग मुझे छोटे कपड़े...

ईशा देओल और भरत तख्तानी की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन पिछले साल दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. भरत तख्तानी एक बिजनेसमैन हैं और उनकी पर्सनल लाइफ हाल ही में चर्चा में आई है, जब उन्होंने दुबई की इंटरप्रेन्योर मेघना लखानी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की. शादी के दौरान ईशा ने अपने पति के परिवार में घुलने-मिलने की कई बातें अपनी किताब 'अम्मा मिया' में बताई हैं. उन्होंने कहा कि शादी के बाद उनके जीवन में कई बदलाव आए, खासकर जब वे तख्तानी परिवार के साथ रहने लगीं.

शादी के बाद आया बदलाव

ईशा ने बताया कि शादी के बाद वे अपने पुराने आरामदायक कपड़ों जैसे शॉर्ट्स और स्पेगेटी में घर में नहीं रह सकती थीं. वह जो पहले खाना बनाना नहीं जानती थीं, उन्हें अपने सास-ससुर के घर के लोगों की आदतों को समझना पड़ा. उन्होंने बताया कि तख्तानी परिवार की महिलाएं अपने पति के लिए प्यार से खाना बनाती हैं, लेकिन उनकी सास ने कभी उन्हें घर के कामों के लिए मजबूर नहीं किया. ईशा ने कहा कि उन्हें परिवार ने बड़े प्यार से अपनाया और उनकी खूब देखभाल की, जिससे वह खुद को घर का हिस्सा महसूस करती थीं.

'आसान नहीं होता अलग होना'

ईशा ने यह भी कहा कि तलाक के बाद भी बच्चों की भलाई उनके लिए सबसे जरूरी है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि माता-पिता को बच्चों के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए, चाहे वे अलग क्यों न हो जाएं. ईशा ने यह भी कहा कि यह आसान नहीं होता, लेकिन बच्चों की खुशी और खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि माता-पिता अपनी आपसी लड़ाइयों को अलग रखें और बच्चों के लिए एक मजबूत परिवार का एहसास दिलाएं.

