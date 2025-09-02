ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी ने गर्लफ्रेंड लमेघना लखानी के साथ शेयर की नई फोटो, लिखा- हमेशा के लिए..

ईशा देओल के एक्स हसबैंड भरत तख्तानी इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मेघना और दूसरे दोस्तों के साथ एक नई तस्वीर शेयर की और कैप्शन दिया, "हम ऐसे ही चलते हैं. हमेशा के लिए दोस्त." उन्होंने अपनी पोस्ट में हैशटैग #Dubaifamily भी लिखा. तस्वीर में भरत अजीब सा चेहरा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि मेघना उनके पीछे पोज़ दे रही हैं.भरत तख्तानी द्वारा कुछ दिन पहले मेघना के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर करने के बाद यह पोस्ट इंटरनेट पर छा गई है. इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "परिवार में आपका स्वागत है."

ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 7 फरवरी को अपनी 12 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया. उन्होंने अपने बयान में लिखा था, "हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमारे जीवन में इस बदलाव के दौरान हमारे दोनों बच्चों का सर्वोत्तम हित और कल्याण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और रहेगा. हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी निजता का हर समय सम्मान किया जाए."

द क्विंट के साथ हाल ही में एक बातचीत में ईशा देओल ने बताया कि उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि पति और पत्नी के बीच बदलते समीकरण उनके बच्चों की लाइफ को प्रभावित न करें. उन्होंने कहा, जब बच्चे शामिल होते हैं, तो अपने अहंकार को किनारे रखना और सीमा का पालन करना ज़रूरी होता है. आखिरकार, हम इन खूबसूरत बच्चों के माता-पिता हैं. यही वह समय है जब मैं सोचती हूं, जब आप ऐसा करने का फैसला करते हैं, जब आप ऐसे होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को... पिघलना ही पड़ता है. आप भूमिकाएं बदलते हैं और आप मिलकर बच्चों को पालते हैं. ईशा और भरत दो बेटियों राध्या और मिराया के माता-पिता हैं. राध्या का जन्म 2017 में हुआ था, जबकि मिराया का जन्म 2019 में हुआ था.