लता-मुकेश का बुजुर्ग कपल ने गाया हिट गाना, इस अंदाज में लगाए सुर सोचना भी हुआ मुश्किल, लोग बोले- इन्हें मंच पर लाओ

हमारे देश में ढेरों ऐसे कलाकार हैं, जिन्हें सही मंच नहीं मिल पाया, लेकिन उनका हुनर ही उनका पहचान बन गया. ऐसे ही एक बुजुर्ग जोड़े का सुर और संगीत इन दिनों वायरल हो रहा है. बुजुर्ग जोड़ा बीते जमाने के मशहूर सिंगर मुकेश और लता मंगेशकर का गाना गाते दिख रहे हैं. खेत में ही हारमोनियम और डफली लेकर ये जोड़ी बेहद खूबसूरती के साथ गाना गा रहा है, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को @theprayagtiwari के अकाउंट से शेयर किया गया है.

आप देख सकते हैं कि वीडियो में एक बुजुर्ग जोड़ा नजर आ रहा है. साथ में शायद उनका बेटा है, जो पिता के सुर से सुर मिला रहा है. हारमोनियम बजाते हुए बुजुर्ग सावन का महीना गाना गा रहे हैं. वहीं बुजुर्ग महिला पास बैठी डफली बजा रही है. उनका संगीत और सुर दोनों ही बेहद खूबसूरत है और लोगों का दिल जीत रहा है.

जीता यूजर्स का दिल

If you are having a bad day. ♥️ pic.twitter.com/eztQhMji6j — Prayag (@theprayagtiwari) June 23, 2024

शेयर किए जाने के बाद महज 1 दिन में वीडियो को 1 लाख 68 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है और लगभग 6 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो पर कमेंट कर लोग इस बुजुर्ग जोड़े को टैलेंट का खजाना बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौका नहीं मिलता. दूसरे ने लिखा, इन्हें सही मौका मिलना चाहिए. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, मेरा तो दिन बन गया. वहीं एक अन्य ने लिखा, बेहद खूबसूरत.