दिवाली धमाका: इन दो एक्टर की बम्पर दिवाली, एक ने 30 करोड़ में 2 दिन में कमाए 45 करोड़ तो दूसरे ने 130 करोड़ में 717 करोड़

इस दिवाली साउथ सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दी है.य एक तरफ युवा अभिनेता-निर्देशक प्रदीप रंगनाथन की फिल्म 'ड्यूड' ने महज 2 दिन में 45 करोड़ रुपये कमा लिए, जबकि दूसरी तरफ 'कांतारा चैप्टर 1' ने 130 करोड़ के बजट में अब तक 717 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कमाई दर्ज की है. दोनों फिल्मों की सफलता दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता को बखूबी साबित करती है. कांतारा जहां बिग बजट और बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा थी, वहीं प्रदीप रंगनाथन ने ड्यूड के जरिये साबित कर दिया कि एक्टिंग और कहानी के सामने बड़ा-बड़ा स्टारडम फीका है.

प्रदीप रंगनाथन की ड्यूड बनी यंगस्टर्स की चॉइस

प्रदीप रंगनाथन, जिन्हें उनकी डेब्यू फिल्म लव टुडे से बड़ी पहचान मिली थी, अब ड्यूड के जरिए एक बार फिर दर्शकों के दिल जीत रहे हैं. फिल्म ने सिर्फ दो दिन में टिकट विंडो पर वर्ल्डवाइड 45 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सबको चौंका दिया. खास बात यह है कि फिल्म का बजट मात्र 30 करोड़ रुपये था, यानी पहले वीकेंड में ही इसका निवेश लगभग डेढ़ गुना वसूल हो गया. तमिल और तेलुगु बेल्ट के साथ डिजिटल दर्शकों में भी इस फिल्म की चर्चा जोरों पर है. ड्यूड की कहानी एक आम युवक की रिश्तों और सोशल मीडिया के बीच जद्दोजहद को दिखाती है, जिससे युवा वर्ग तुरंत जुड़ गया. प्रदीप रंगनाथन की डायरेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों को सराहा जा रहा है.

कांतारा चैप्टर 1: ऋषभ शेट्टी का जादू बरकरार

दूसरी ओर, कांतारा चैप्टर 1 ने वाकई दिवाली को ‘गोल्डन वीक' में बदल दिया. ऋषभ शेट्टी के निर्देशन और अभिनय वाली इस फिल्म ने ना सिर्फ साउथ इंडिया बल्कि हिंदी बाजार में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. 130 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म की कुल कमाई 717 करोड़ तक पहुंच गई है, जो 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो चुकी है. कहानी लोककथाओं, देवभक्ति और जंगल संस्कृति पर आधारित है, जिसे शानदार सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक ने और भव्य बना दिया.

दिवाली पर डबल धमाका

दिवाली वीक में इन दोनों फिल्मों ने दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींच लिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि यह ट्रेंड बताता है—कहानी और परफॉर्मेंस ही असली स्टार हैं। । प्रदीप रंगनाथन और ऋषभ शेट्टी दोनों ने साबित कर दिया कि पैशन और कंटेंट से ही बॉक्स ऑफिस पर दिवाली चमकाई जा सकती है. जबकि बॉलीवुड से थामा 21 अक्तूबर को रिलीज होनी है.