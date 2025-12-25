Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' ने छीना एनिमल, स्त्री और जवान का ताज, 20 दिन में ही बना डाला ये कीर्तिमान

Dhurandhar Box Office Collection Day 20: बॉलीवुड में इन दिनों एक नई सनसनी छाई हुई है और उसका नाम है 'धुरंधर'. फिल्म ने मात्र 20 दिन में बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बनी इस स्पाई थ्रिलर ने भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (NBOC) में 640.20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि न सिर्फ जोरदार है, बल्कि इसने पिछले सुपरहिट फिल्मों जैसे 'एनिमल', 'स्त्री 2' और 'जवान' को भी पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और 20वें दिन भी इसके कलेक्शन में कोई कमी नहीं आई, जब इसने 20.90 करोड़ रुपये की कमाई की.
'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर ने रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों की शानदार कास्टिंग के साथ एक ऐसी कहानी पेश की है, जो दर्शकों के दिलों को जीत रही है. फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के एक गुप्त ऑपरेशन पर आधारित है.
A phenomenon at full force!
Book your tickets.
🔗 - https://t.co/cXj3M5DFbc#Dhurandhar Making Merry Worldwide.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62 @jiostudios… pic.twitter.com/vTQnGn9cxL
'धुरंधर' ने पहले हफ्ते में 218 करोड़, दूसरे हफ्ते में 261.50 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 139.80 करोड़ की कमाई के बाद, 'धुरंधर' ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है. फिल्म जल्द ही 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. इसके साथ ही, फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ईद 2026 के लिए इसका सीक्वल भी प्लान कर लिया है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
रणवीर सिंह का रफ एंड टफ अवतार और उनके साथ अन्य सितारों का दमदार अभिनय दर्शकों को थिएटर तक खींच ला रहा है. सोशल मीडिया पर भी #Dhurandhar ट्रेंड कर रहा है. 'धुरंधर' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर राज किया, बल्कि यह भारतीय सिनेमा में एक नया बेंचमार्क भी स्थापित किया है. क्या यह 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को तोड़ेगी? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए यह फिल्म हर किसी के लिए क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा बन चुकी है.
