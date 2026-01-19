विज्ञापन

धुरंधर 2 का इस फिल्म के साथ रिलीज होगा टीजर! इससे पहले जानें धुरंधर की 45 दिनों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

आदित्य धर ने हाल ही में कंफर्म किया है कि धुरंधर 2 19 मार्च को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. 

बॉर्डर 2 के साथ आएगा धुरंधर 2 का टीजर?
रणवीर सिंह की धुरंधर का जहां सिनेमाघरों से उतरने का नाम नहीं है. वहीं अब सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 के रिलीज की चर्चा शुरु हो गई है, जिसे आदित्य धर डायरेक्ट करने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट को कयास लगाए जा रहे थे कि टॉक्सिक के कारण रिलीज डेट को बदला जाएगा. लेकिन आदित्य धर ने 19 मार्च 2026 को धुरंधर 2 के लिए लॉक कर लिया है. जबकि अब खबरें हैं कि धुरंधर 2 का टीजर 23 जनवरी को बॉर्डर 2 के साथ दिखाया जाएगा, जिसके चलते फैंस के बीच एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है. 

धुरंधर 2 का टीजर बॉर्डर 2 के साथ होगा रिलीज?

रेडिट पर शेयर की गई बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य धर ने धुरंधर के एंड क्रेडिट सीन को री एडिटेड किया है. वहीं 23 जनवरी को रिलीज हो रही बॉर्डर 2 के साथ इसे दिखाया जाएगा. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धुरंधर के साथ ही सेकंड पार्ट का टीजर दिखाया जा चुका है, जिसकी क्लिप पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. हालांकि इस खबर से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और इंटरनेट पर फैंस इसे स्मार्ट मूव कहते दिख रहे हैं. 

धुरंधर की 45 दिनों की कमाई

जियो स्टूडियोज के अनुसार, पहले हफ्ते में 218 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. दूसरे हफ्ते फिल्म का कलेक्शन 261.50 करोड़ रहा. तीसरे हफ्ते 189.30 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. चौथे हफ्ते कलेक्शन 115.70 करोड़ की कमाई फिल्म ने की थी. पांचवे हफ्ते आंकड़ा 56.35 करोड़ पहुंचा जबकि छठे हफ्ते 28.95 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. 43वें दिन 2.10 करोड़ और 44वें दिन 3.60 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. सैकनिल्क के अनुसार, 45वें दिन धुरंधर ने 3.75 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. इसके बाद भारत में धुरंधर का कलेक्शन 879 करोड़ तक पहुंच गया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1283.5 करोड़ हुआ है. 

धुरंधर के बारे में 

आदित्य धर द्वारा निर्देशित एक्शन स्पाई थ्रिलर धुरंधर 1999 के IC-814 हाईजैकिंग, 2001 के भारतीय संसद हमले और 2008 के मुंबई आतंकी हमलों जैसे रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल घटनाओं से प्रेरित है. फिल्म के सीक्वल यानी धुरंधर 2 में रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा की बैकस्टोरी को दिखाया जाएगा. पहले पार्ट में अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी अहम किरदार में नजर आए थे. वहीं अब 19 मार्च को धुरंधर 2 की टक्कर यश की टॉक्सिक ए फेयरीटेल ऑफ ग्रोनअप्स से होने वाली है. 

बॉर्डर 2 के बारे में 

जेपी दत्ता की 1997 में आई क्लासिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 एक एपिक वॉर ड्रामा है, जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहमल किरदार में नजर आ रहे हैं. 

