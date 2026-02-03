Dhurandhar 2 Teaser Live: धुरंधर अपनी ऐतिहासिक सफलता के साथ थिएटर्स में धमाल मचा रही है और ओटीटी पर भी इसका जलवा कायम हो चुका है. अब निर्माताओं जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने बहुप्रतीक्षित दूसरे पार्ट 'धुरंधर द रिवेंज' का पहला पोस्टर और टाइटल अनाउंस कर दिया है, धुरंधर: द रिवेंज. पोस्टर में रणवीर सिंह का एकदम ट्रांसफॉर्म्ड लुक देखने को मिला है. यह इमेज बेहद इंटेंस, खतरनाक और विस्फोटक है, जो अगले चैप्टर में और ज्यादा हाई स्टेक्स, क्रूर एक्शन और रिवेंज की कहानी का संकेत देती है. इसके साथ ही 3 फरवरी को फिल्म का टीजर भी रिलीज हो रहा है.

अदित्य धर निर्देशित धुरंधर अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और पॉप-कल्चर में अपनी जगह बना ली है. फिल्म ने 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. अब 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ यह सागा और भी बड़ा, बोल्ड और भयंकर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है.

फिल्म 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी, जो ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के साथ मेल खाती है. यह हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी, दक्षिण भारत में भारी डिमांड को देखते हुए यह स्ट्रैटेजिक फैसला है. धुरंधर: द रिवेंज एक हाई-ऑक्टेन स्पाई-एक्शन थ्रिलर है, जिसे लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है अदित्य धर ने. ज्योति देशपांडे और लोकेश धर भी प्रोड्यूसर हैं. यह फिल्म 19 मार्च 2026 से सिनेमाघरों में तूफान मचाने को तैयार है. आइए जानते हैं धुरंधर 2 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट हैं क्या...

