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धुरंधर 2 में काट दिए गए थे इस एक्टर के सीन, एडिट में हटाए गए तो हुआ दुख, बोले- स्क्रीन टाइम बहुत मायने रखता है

धुरंधर 2 की बड़ी सफलता के बीच विक्रम भाम्बरी के कटे सीन ने उनके मन में कसक छोड़ दी, लेकिन एक फैन की पहचान ने उनकी सोच बदल दी.

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धुरंधर 2 में काट दिए गए थे इस एक्टर के सीन, एडिट में हटाए गए तो हुआ दुख, बोले- स्क्रीन टाइम बहुत मायने रखता है
धुरंधर 2 के विक्रम भाम्बरी ने कहा- सीन कम दिखे तो दिल हुआ भारी

बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में काम करना हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन कभी-कभी ये सपना थोड़ा ट्विस्ट भी ले आता है. फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया, रिकॉर्ड तोड़े और हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी. लेकिन इस सक्सेस स्टोरी के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी छिपी है. फिल्म में नजर आए विक्रम भाम्बरी के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उन्हें कुछ समय के लिए सोच में डाल दिया. उनके कई सीन फिल्म के फाइनल वर्जन में नजर नहीं आए, और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खटकती रही.

फिल्म बनी सुपरहिट, लेकिन दिल में रह गई कसक

धुरंधर 2 ने रिलीज होते ही कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारत में 1000 करोड़ से ज्यादा और दुनियाभर में भी ताबड़तोड़ कमाई कर फिल्म ने नया इतिहास रच दिया. लेकिन इसी बीच विक्रम भाम्बरी ने बताया कि फिल्म के लिए शूट किए गए उनके कई सीन आखिरी एडिट में हटा दिए गए. जब उन्होंने फिल्म देखी, तो उन्हें लगा कि उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी उतनी नहीं दिखी, जितनी उन्होंने सोची थी. यही बात उनके मन में एक हल्की सी कसक छोड़ गई.

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नाम से शुरू हुआ सफर, मिला खास मौका

विक्रम ने बताया कि जब उन्हें उनके किरदार का नाम बताया गया, तो पहले उन्हें थोड़ा अजीब लगा. उन्हें लगा कि ये नाम किसी टेररिस्ट जैसा सुनाई देता है. लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया कि कम से कम उनका एक नाम है, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हैं. फिल्म इंडस्ट्री में ये एक बड़ी बात होती है. बाद में जब पता चला कि वो रणवीर सिंह के गैंग का हिस्सा होंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

दिल में चुभन, लेकिन उम्मीद बरकरार

उन्होंने ये भी शेयर किया कि जब उन्होंने अपने परिवार के साथ फिल्म देखी, तो उन्हें थोड़ा खालीपन सा महसूस हुआ. स्क्रीन पर कम दिखना उन्हें अच्छा नहीं लगा. एक परफॉर्मर के लिए पहचान और स्क्रीन टाइम बहुत मायने रखता है. कुछ दिनों तक ये बात उनके दिमाग में घूमती रही, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया.

एक छोटी सी पहचान ने बदल दी कहानी

कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब एक डिलीवरी बॉय ने उन्हें पहचान लिया. उसने कहा कि उसने उन्हें धुरंधर में देखा है. बस यही वो पल था, जिसने विक्रम की सोच पूरी तरह बदल दी. उन्हें एहसास हुआ कि चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, अगर लोग पहचान रहे हैं तो वही सबसे बड़ी जीत है. उस पल उन्होंने खुद को बेहद खुश महसूस किया.

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