प्रकाश कौर से शादी के बावजूद जब हेमा मालिनी हुईं प्रेग्नेंट, धर्मेंद्र की मां ने दिया था ऐसा रिएक्शन

ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है कि उन्हें देखने वाला दीवाना हो जाए. धर्मेंद्र भी हेमा के प्यार में ऐसा गिरफ्तार हो गए थे कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वह पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. पहले से शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने हेमा से लव मैरिज की. हालांकि हेमा मालिनी हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी और परिवार के साथ एक सम्मानजनक दूरी बना कर रखती थीं. हेमा मालिनी का उनकी सास यानी धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ पहली मुलाकात काफी यादगार रही. हेमा ने अपनी किताब में इस वाकये का जिक्र किया है.

धर्मेंद्र की मां से हेमा की पहली मुलाकात

हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियोंड द ड्रीम गर्ल' में बताया है कि जब वह अपनी सास सतवंत कौर से पहली बार मिली वह काफी नर्वस थीं, लेकिन फिर वह काफी खुश हुईं. हेमा कहती है, 'धरमजी की मां भी उतनी ही दयालु थीं. मुझे याद आता है जब मैं प्रेग्नेंट थी और बड़ी बेटी ईशा का जन्म होने वाला था, उस वक्त वो जुहू के डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आई थीं. उन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था. मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहो हमेशा. मुझे खुशी है कि वो मुझसे खुश थीं.'

'प्रकाश कौर की करती हूं इज्जत'

हेमा मालिनी ने इस किताब में ये भी बताया है कि वह धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की इज्जत करती हैं. उनकी बेटियां भी प्रकाश और उनके बच्चों का सम्मान करती हैं. हेमा की किताब में उन्होंने बताया है कि, 'मैंने कभी प्रकाश के बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं. यहां तक कि मेरी बेटियां भी धरमजी के परिवार का सम्मान करती हैं. दुनिया मेरे जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहती है, लेकिन ये दूसरों को जानने के लिए नहीं है.'