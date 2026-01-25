'बॉर्डर 2' की गूंज के बीच धर्मेंद्र का हमशक्ल वायरल, वीडियो देख सनी देओल भी हो जाएं इमोशनल, फैंस बोले- धरम पाजी अमर रहेंगे

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से फैंस धरम पाजी कहते हैं, आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह बसे हुए हैं जैसे अपने सुपरहिट दौर में थे. वक्त भले आगे बढ़ गया हो, लेकिन उनका अंदाज, उनकी मुस्कान और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी लोगों की यादों में ताजा है. इन दिनों जब ‘बॉर्डर' की कामयाबी और देओल परिवार की चर्चा फिर से तेज है, उसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया है.

धर्मेंद्र के हमशक्ल ने किया डांस

इस वीडियो में एक शख्स धर्मेंद्र की फिल्म ‘आन मिलो सजना' के मशहूर गाने 'रंग रंग के फूल खिले' पर डांस करता नजर आ रहा है. डांस से ज्यादा चर्चा उसकी शक्ल को लेकर हो रही है, क्योंकि वह दिखने में काफी हद तक धर्मेंद्र जैसा लगता है. इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स उसे धरम पाजी का हमशक्ल बताकर वीडियो शेयर कर रहे हैं.

हालांकि, फैंस की राय इस पर बंटी हुई है. कई लोगों का साफ कहना है कि धर्मेंद्र जैसा ना कोई था और ना कोई होगा. उनका मानना है कि धरम पाजी की पर्सनैलिटी, उनका चार्म और उनका देसी स्वैग कॉपी करना नामुमकिन है. एक यूजर ने लिखा, "धर्मेंद्र पाजी की बराबरी कोई नहीं कर सकता". वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, "चलो धर्मेंद्र का भी डुप्लीकेट आ गया".

'धरम पाजी अमर रहेंगे'

छ कमेंट्स तो और भी मजेदार रहे. किसी ने लिखा, "धरम पाजी अमर थे और अमर रहेंगे". तो एक यूजर ने कहा, "करोड़ों अजय देवगन देखने के बाद अब कुछ नया मिला… धरम पाजी". एक कमेंट में तो अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए लिखा गया, "बस अमिताभ बच्चन की कमी रह गई". लेकिन इन सबके बीच एक बात साफ है कि यह वीडियो लोगों को धर्मेंद्र की याद दिला रहा है. चाहे तुलना हो या मजाक, लेकिन धरम पाजी का नाम आते ही लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं. शायद यही एक सच्चे सुपरस्टार की पहचान होती है.