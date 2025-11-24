किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी, शादी के लिए के लिए बदल लिया था धर्म?

बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल की जब भी बात होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सबसे पहले आता है. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के पावर कपल हैं. इनकी लव स्टोरी बहुत ही प्यारी है. धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के प्यार में धर्म भी नहीं देखा था. जब धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ था तब वो पहले से शादीशुदा थे. उन्होंने पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए हेमा मालिनी से शादी की थी. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्म बदल लिया था. इस कपल की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्यारी है. आइए आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.



ऐसी है लव स्टोरी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी. धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और चार बच्चों के साथ होते हुए भी दूसरी शादी का फैसला लिया. धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी. धर्मेंद्र और हेमा ने साल 1980 में शादी की थी. ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदल लिया था. वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे. हालांकि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. धर्मेंद्र ने खुद साल 2004 में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कभी शादी के लिए धर्म नहीं बदला और यह महज एक अफवाह और झूठी खबर थी.



बदला था नाम?

कहा जाता था कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाया था. जिसके बाद धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान और हेमा मालिनी ने बदलकर आयशा रख लिया था. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और खुद धर्मेंद्र ने इन बातों को गलत बताया था. धर्मेंद्र और हेमा शादी के बाद दोनों दो बेटियों के पेरेंट्स बने थे. धर्मेंद्र और हेमा की दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

