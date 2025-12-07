धर्मेंद्र के फैन ने यूं किया उनका सम्मान, सुपरस्टार की तेरवहीं पर पांच गांव को खिलाया खाना

धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उन्हें इस दुनिया से गए आज पूरे 13 दिन हो गए हैं और इस मौके पर उनके एक फैन उनकी तेरहवीं रखी थी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि वह वीडियो मथुरा का है. इस वीडियो पर लिखे कैप्शन के मुताबिक धर्मेंद्र की तेरहवीं पर पांच गावों को खाने पर बुलाया गया था. इसके साथ ही एक एलईडी स्क्रीन का भी इंतजाम था जिस पर उन्हीं की फिल्म शोले चल रही थी. ये वीडियो लीजेंड्स ऑफ देओल पेज पर शेयर किया गया है.
सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक फैन ने लिखा, यही सच्ची लोकप्रियता है. एक ने लिखा, धरम जी चाहते होंगे कि हम उनकी जिंदगी का जश्न इसी तरह मनाएं. एक ने लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. बता दें कि धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके कई फैन्स ने नाराजगी जताई थी कि उनके अंतिम दर्शन का मौका उन्हें नहीं दिया गया. हालांकि सभी ने देओल परिवार का साथ दिया और सपोर्ट किया.
Shradh of Dharam ji organised by a personal from Mathura village .— LegendDeols (@LegendDeols) December 7, 2025
Fan's love for #Dharmendra is unparalleled ❤️❤️❤️. pic.twitter.com/mX1Ez1vIFJ
हरिद्वार में विसर्जित की गई अस्थियां
देओल परिवार ने धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित किया. विसर्जित करने से जुड़े रीति-रिवाज करण देओल ने किए. बताया गया कि सनी देओल की वजह से भीड़ बेकाबू हो सकती थी इसलिए उनके बेटे करण देओल पंडित जी के साथ घाट पर गए अस्थियां विसर्जित की. वहीं धर्मेंद्र की चिता की राख उनके फार्म हाउस पर बिखेरी गई थी. धर्मेंद्र के लिए ये फार्म हाउस बहुत ही खास था. वह ज्यादातर समय यहींं बिताया करते थे.
