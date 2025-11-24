धर्मेंद्र की 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिन्होंने उन्हें बनाया बॉलीवुड का हीमैन, आखिरी वाली बिल्कुल न करें मिस

हिंदी सिनेमा के 'हीमैन' धर्मेंद्र को लेकर खबर आई है कि वह तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि उनकी बेटी ने स्पष्ट किया है कि वह बिल्कुल ठीक हैं और रूटीन चेकअप के लिए गए थे. लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि सुपरस्टार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिसके बाद उनके चाहनेवाले सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें, बीते छह दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. हम आपके लिए लाए हैं उनकी नई-पुरानी 10 वो फिल्में जो उनके हर फैन को देखने चाहिए.

हकीकत (1964)

हकीकत भारत-चीन युद्ध के दौरान एक भारतीय सैनिक की कहानी पर बनी फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र पहली बार पर्दे पर फौजी के रोल में नजर आए थे.

फूल और पत्थर (1966)

कहा जाता है कि फिल्म फूल और पत्थर धर्मेंद्र की पहली हिट फिल्म है, जिसमें उन्हें पहली बार पर्दे पर एक्शन हीरो के रूप में देखा गया था. इस फिल्म में मीना कुमारी उनकी हीरोइन थीं.

सत्यकाम (1969)

धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार स्टारर फिल्म सत्यकाम एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति के जीवन की कहानी को दिखाती है.

मेरा गांव मेरा देश (1971)

धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और आशा पारेख स्टारर फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसके सभी गाने आज भी सुने जाते हैं. फिल्म की कहानी एक गांव में डाकू और पुलिस के बीच संघर्ष पर बेस्ड है. इसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना आमने -सामने नजर आए हैं.

सीता और गीता (1972)

शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल हैं. धर्मेंद्र और संजीव कुमार की जोड़ी फिल्म में खूब हंसाती नजर आती है. फिल्म की कहानी जुड़वां बहने सीता-गीता पर आधारित है.

चुपके चुपके (1975)

धर्मेंद्र एक्शन और रोमांस करने के साथ-साथ कॉमेडी में भी माहिर है. रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म चुपके-चुपके एक सुपरहिट फिल्म है, जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, असरानी और ओम प्रकाश ने शानदार काम किया है.

शोले (1975)

धर्मेंद्र ने शोले से पहले और इसके बाद कई सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन शोले का अपना अलग फैन बेस है. फिल्म में अमिताभ के साथ उनकी जय-वीरू की जोड़ी आज भी हिट है. शोले इंडियन सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी है.

प्रतिज्ञा (1975)

धर्मेंद्र की लाइफ का सबसे पॉपुलर गाना 'मैं जट यमला पगला दीवाना' फिल्म प्रतिज्ञा में ही है. फुल एक्शन कॉमेडी फिल्म प्रतिज्ञा में धर्मेंद्र ने हेमा संग रोमांस किया है. फिल्म की कहानी एक गांव की है, जहां धर्मेंद्र लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं.

चरस (1976)

एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के अलावा धर्मेंद्र ने कई स्पाई थ्रिलर फिल्में भी की हैं, जिसमें एक जासूसी थ्रिलर फिल्म चरस भी शामिल है. इसमें धर्मेंद्र ने एक ऐसे शख्स का रोल किया है, जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हैं.

धरम वीर (1977)

मनमोहन देसाई की फिल्म धरम वीर में धर्मेंद्र के साथ एक्टर जितेंद्र भी अहम रोल में थे. एक्शन-ड्रामा धरम वीर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो दो दोस्तों की कहानी है और वो अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे की मदद करते हैं और अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं.

अपने (2007)

आखिर में धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल स्टारर स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म अपने जरूर देखें. देओल फैमिली की यह फिल्म स्पोर्ट्स के साथ-साथ फैमिली बॉन्डिंग पर भी बात करती है.