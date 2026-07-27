थलापति विजय के बाद अब धनुष ले रहे राजनीति में एंट्री! पॉलिटिकल रैली जैसा लगा फिल्म से जुड़ा इवेंट

धनुष ने अपने फैन्स से अपनी एकता को जन-सेवा में लगाने की अपील करके एक बार फिर राजनीति में आने की अटकलों को हवा दी है. हाल ही में एक इवेंट में पब्लिक से बात करते हुए एक्टर ने अपने सपोर्टर्स से फिल्म से जुड़े जश्न से आगे बढ़कर अपने समुदायों में कल्याणकारी कामों में शामिल होने को कहा. इवेंट में मंच से एक्टर ने कहा, "इतने सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं. इस तरह की एकता में बहुत बड़ी ताकत है. हमें उस एकता को एक मकसद देना होगा."

एक्टर ने आगे कहा, "सिर्फ ऑडियो लॉन्च और मीटअप से आगे बढ़कर, हमें और भी ज्यादा कल्याणकारी कामों में शामिल होने की जरूरत है. आपके इलाके के लोग, आपके घर के आस-पास रहने वाले परिवार - आप उनकी जो भी मदद कर सकें, करें. मुझे आप पर और भी गर्व महसूस होना चाहिए. मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे."

सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो शेयर होने लगा फैन्स ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि थलापति विजय के बाद अब धनुष राजनीति में आने वाले हैं. X के एक यूजर ने लिखा, "लगता है राजनीति की लाइन लंबी होती जा रही है. हर कोई सोच रहा है, 'अगर #ThalapathyVijay राजनीति में आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं?'"

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X के एक और यूजर ने कमेंट किया, "राजनीति में आपका स्वागत है, @dhanushkraja। तमिलनाडु को पढ़े-लिखे, अनुशासित और साहसी लोगों की आवाज की जरूरत है, न कि सिर्फ सत्ता के पीछे भागने वाले एक्टर्स की." एक ने कहा, "लगता है कि हम उम्मीद से पहले ही धनुष की नई पार्टी लॉन्च होने की उम्मीद कर सकते हैं."

नेशनल अवॉर्ड विवाद पर क्या बोले धनुष?

इसी इवेंट के दौरान, उन्होंने अपने नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स जीतने पर हो रही आलोचनाओं पर भी बात की. उन्होंने माना कि 2024 में उनकी डायरेक्ट की गई फिल्म 'रायन' से "निश्चित रूप से बेहतर" तमिल फिल्में थीं. साथ ही, उन्होंने आलोचकों और दर्शकों से अपील की कि वे एक तमिल एक्टर के एक ही साल में दो नेशनल अवॉर्ड जीतने की बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाएं.

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धनुष को 'कैप्टन मिलर' में उनकी परफॉर्मेंस के लिए 'स्पेशल मेंशन' मिला, जबकि 'रायन' ने बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवॉर्ड जीता. जहां 'कैप्टन मिलर' के लिए उन्हें मिले सम्मान पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई, वहीं 'रायन' की जीत पर सबसे ज्यादा रिएक्शन आए. कई लोगों का तर्क था कि दूसरी तमिल फिल्में इस सम्मान की ज्यादा हकदार थीं.