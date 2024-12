दीपिका पादुकोण का पहला अपीयरेंस, बेटी दुआ के जन्म के बाद दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में डांस करती दिखीं एक्ट्रेस

दीपिका पादकुोण इन दिनों बेटी दुआ पादुकोण सिंह की परवरिश और नई मां बनने के सुख में बिजी नजर आ रही हैं. सितंबर 2024 में मां बनीं दीपिका ने सिंघम अगेन के प्रमोशन से भी दूरी बनाए रखी. हालांकि वह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना अपडेट देती नजर आईं. इसी बीच उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिला, जो था पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के बैंगलुरू कॉन्सर्ट का. इतना ही नहीं वह स्टेज पर पहुंच गई और सिंगर को कन्नड़ लाइन्स सिखाती दिखीं तो वहीं उनके गाने लवर पर डांस करती हुई भी नजर आईं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

6 दिसंबर को दिलजीत दोसांझ का बैंगलुरू में कॉन्सर्ट हुआ, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इन्हीं में से एक क्लिप में दीपिका पादुकोण भी स्टेज पर एंट्री करती हुई नजर आईं, जिन्हें देखकर ऑडियंस खुशी से झूमती नजर आईं. वहीं सिंगर फैंस को दिए सरप्राइज देते हुए नजर आते हैं. आगे वह लवर गाना गाते हैं, जिस पर दीपिका भी डांस करती दिखाई देती हैं.

Started the year with @diljitdosanjh's cameo at Ed Sheeran's concert, ending with Deepika Padukone's cameo at Diljit's concert 😂 pic.twitter.com/BNlni2KQLj