De De Pyaar De 2 Trailer: 56 साल की उम्र में आर माधवन के दामाद बनने में जुटे अजय देवगन, 21 साल छोटी एक्ट्रेस संग करना चाहते हैं शादी

De De Pyaar De 2 Trailer: अजय देवगन के लिए यह साल सीक्वल फिल्मों का रहा है. रेड 2 की सफलता के बाद अब उनकी अगली सीक्वल फिल्म दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह रोमांटिक कॉमेडी 2019 की फिल्म दे दे प्यार दे की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसमें 56 साल के अजय देवगन (आशीष) और 35 साल की रकुल प्रीत सिंह (आयशा) अपनी उम्र के बड़े अंतर के बावजूद प्यार और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं. ट्रेलर में आशीष, आयशा के माता-पिता (आर. माधवन और गौतमी कपूर) से मिलते हैं.
माता-पिता पहले तो उम्र के अंतर को खुले दिमाग से स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आशीष की उम्र आयशा के पिता जितनी है, तो तनाव बढ़ जाता है. ट्रेलर में मीजान जाफरी का किरदार भी दिखता है, जिसे आयशा के माता-पिता आशीष और आयशा के रिश्ते को तोड़ने के लिए आयशा का दिल जीतने भेजते हैं. पहली फिल्म में आशीष ने अपनी पूर्व पत्नी मंजू (तब्बू) की मदद से अपने परिवार का विश्वास जीता और आयशा के साथ रिश्ता बनाए रखा.
इस सीक्वल में कहानी आशीष के आयशा के परिवार से आशीर्वाद लेने पर केंद्रित है. पहली फिल्म का निर्देशन अकिव अली ने किया था, जबकि इस बार अनशुल शर्मा निर्देशक हैं. लव रंजन, जो प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ने कहानी लिखी है और भूषण कुमार के साथ लव फिल्म्स और टी-सीरीज के बैनर तले फिल्म को प्रोड्यूस किया है.
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रहे हैं, जबकि जावेद जाफरी आशीष के मजेदार दोस्त के रूप में नजर आएंगे. नई कास्ट में दृश्यम फ्रेंचाइजी से मशहूर इशिता दत्ता शामिल हैं. हालांकि, तब्बू इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी.
