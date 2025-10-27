DDLJ की चुटकी याद है? 30 साल में बदला अंदाज, लुक बदला लेकिन अब भी वैसी ही शरारती है स्माइल

'डीडीएलजे' की 'चुटकी' तो हर किसी को याद ही होगी. वही चुटकी जिसने राज और सिमरन की शादी करवाने में और लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में खूब मदद की थी. आज हम आपको उसी चुटकी यानी कि पारुल रूपारेल की लेटेस्ट तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं. दरअसल सतीश शाह के निधन के मौके पर पारुल ने उनके साथ जुड़ी अपनी यादें शेयर कीं तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको दिखा दें कि चुटकी अब क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं.



पूजा रुपारेल ने उन दिनों को याद किया, जब उन्होंने सतीश शाह के साथ फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में काम किया था. पूजा रुपारेल 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में चुटकी के किरदार में नजर आई थीं. आईएएनएस से बात करते हुए पूजा रुपारेल ने कहा, "सतीश शाह सेट पर हमेशा सभी को हंसाते रहते थे. वह अपने मजाकिया अंदाज से शूटिंग के माहौल को हल्का और खुशमिजाज बना देते थे. उनकी बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि सेट पर मौजूद लोगों के हंसते-हंसते गाल दर्द करने लगते थे. हमारे लिए लंच ब्रेक कॉमेडी शो की तरह होता था."

उन्होंने एक खास किस्सा साझा किया, जब सतीश शाह ने फिल्म में शाहरुख खान को कहा, "आप जीनियस हैं, बल्कि इंडिजिनियस हैं."

आईएएनएस संग इंटरव्यू में पूजा ने आगे कहा, "सतीश शाह समझदार और आकर्षक थे. उनका अभिनय बेहद सहज और शानदार था. सेट पर उनकी मौजूदगी हमेशा हर किसी को प्रेरित करती थी और उनकी शख्सियत इतनी मधुर थी कि लोग उन्हें भूल ही नहीं पाते थे. उनका निधन पूरे फिल्मी जगत के लिए एक बड़ी क्षति है."

पूजा ने कहा कि लोग उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान के साथ याद रखेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि उनका पसंदीदा शो 'सराभाई वर्सेज सराभाई' था, जिसे उन्होंने अपने परिवार के साथ देखना सबसे खुशहाल अनुभव माना. बता दें कि सतीश शाह ने फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में अजित सिंह का रोल निभाया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी और फरीदा जलाल जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया.

सतीश शाह का करियर शानदार रहा. उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में कई यादगार रोल निभाए, जिनमें 'जाने भी दो यारो', 'सराभाई वर्सेज सराभाई', 'मैं हूं ना', और 'ओम शांति ओम' शामिल हैं. उनकी कला ने दर्शकों को हमेशा मनोरंजन और प्रेरणा दी.

