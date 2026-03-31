60s की वो एक्ट्रेस, जिससे सौतन भी नहीं कर पाई नफरत, मांगी सलामती की दुआ, धर्मेंद्र-विनोद खन्ना की थी पसंदीदा हीरोइन

हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा मीना कुमारी की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी, उतनी ही अंदर से दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी. उनकी और मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही की प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे भावुक कहानियों में गिनी जाती है. दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर था, लेकिन उनके रिश्ते में गहराई, सम्मान और सच्चाई थी. शादी के बाद भी उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव आए, लेकिन यह मोहब्बत इतनी गहरी थी कि अलग होने के बाद भी कमाल अमरोही जिंदगीभर मीना कुमारी की यादों में जीते रहे.

फिल्मी सेट से शुरू हुआ प्यार

मीना कुमारी और कमाल अमरोही की मुलाकात फिल्म ‘अनोखा' के दौरान हुई थी. मीना की सादगी और मासूमियत ने कमाल का दिल जीत लिया. धीरे-धीरे दोनों करीब आए और गुपचुप तरीके से शादी कर ली. उस समय कमाल पहले से शादीशुदा थे और तीन बच्चों के पिता भी थे. इसके बावजूद मीना कुमारी ने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया और अपने करियर के साथ-साथ इस रिश्ते को भी संभालने की कोशिश की.

रिश्ते में दरार और दर्दभरी दूरी

शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा. गलतफहमियां और अहंकार इस कदर बढ़े कि दोनों अलग रहने लगे. हालांकि अलगाव के बाद भी उनके दिलों में एक-दूसरे के लिए भावनाएं खत्म नहीं हुईं. कमाल अमरोही ने अपनी फिल्म ‘पाकीजा' को पूरा करने में करीब 16 साल लगाए, जो मीना कुमारी के लिए उनके प्यार की निशानी बन गई.

जब ‘सौतन' ने मांगी सलामती की दुआ

कमाल अमरोही की दूसरी पत्नी सईदा अल-जहरा ने कभी मीना कुमारी से नफरत नहीं की. जब उन्हें मीना की तबीयत खराब होने की खबर मिली, तो वह उनसे मिलने पहुंचीं. यह मुलाकात बेहद भावुक रही. सईदा ने मीना को उनकी सलामती के लिए पैसे दिए और अपनी घड़ी भी उन्हें दे दी. इस दौरान दोनों की आंखें नम हो गईं. आपको बता दें कि मीना कुमारी ने अपने करियर में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे कई दिग्गज हीरो के साथ काम किया. वहीं एक्ट्रेस भी इन हीरोज की हमेशा पसंदीदा एक्ट्रेस रहीं.

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