चिरंजीवी ने घर को बताया 'लेडीज हॉस्टेल' जैसा, पोते की चाहत को लेकर बोले- कम से कम इस बार तो बेटा हो...

तेलुगु स्टार चिरंजीवी ने अपने हालिया कमेंट से अपने फैन्स को निराश कर दिया है. एक्टर ब्रह्म आनंदम प्री-रिलीज इवेंट में थे जब उन्होंने अपना एक पोता ना होने के बारे में बात की. पोते से चिरंजीवी का मतलब वो था जो उनकी विरासत को आगे ले जा सके. इवेंट में एक सवाल के जवाब में चिरंजीवी ने कहा, "जब मैं घर पर होता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी पोतियों से घिरा हुआ हूं. ऐसा लगता है कि मैं महिलाओं के हॉस्टल का वार्डन हूं जो चारों ओर महिलाओं से घिरा हुआ है. मैं (राम) चरण से यही चाहता हूं और कहता हूं कि कम से कम इस बार तो बेटा हो ताकि हमारी विरासत आगे बढ़े लेकिन उनकी बेटी उनकी आंखों का तारा है. मुझे डर है कि कहीं उन्हें फिर से लड़की न हो जाए."

जैसा कि होना ही था उनके कमेंट पर लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं था. एक फैन ने कहा, “चिरंजीवी ने शब्दों का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया. अम्मई अयथे भयम एन्दुकु. (अगर वह लड़की है, तो डर क्यों?)... वे विरासत को वैसे ही आगे ले जाती हैं जैसे लड़के करते हैं या उससे भी बेहतर. यह एक गलत मैसेज भेजता है और हमें पीछे ले जाता है. हर कोई उन शब्दों पर हंस रहा है. यह हमारी गलत सोच को दर्शाता है!”

एक ट्वीट में लिखा था, “पिछले कुछ दिनों से चिरंजीवी अपनी इमेज से भटक रहे हैं!! मंच पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना - लड़कियों को वारिस नहीं मानना ​​- अवैध संबंधों के बारे में बताना - उन्हें कभी-कभी अपने भाई फाइटर पवन कल्याण गारू के सपोर्ट के रूप में नहीं देखा जाता था लेकिन अब वे जनसेना को अपना बताते हैं.”

एक ने लिखा, “डियर चिरंजीवी गारू, एक एक्टर के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूं. हालांकि आप अपने हालिया बयान पर कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. यह महिला विरोधी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि विरासत को केवल एक लड़का या पुरुष ही आगे बढ़ा सकते हैं. क्या आप वास्तव में यह सुझाव देना चाहते थे? क्या आप अपने बेटे और बहू के एक और बेटी होने की संभावना से असहज हैं? या यह ब्रह्मानंदम के फिल्म समारोह में “मजाक” में की गई “टिप्पणी” थी.”

