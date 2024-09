साउथ के इस सुपरस्टार ने बनाया सबसे पॉपुलर फिल्मी सितारे होने का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2023 में दे चुके हैं फ्लॉप फिल्में

पॉपुलैरिटी की जब बात आती है तो अक्सर भारत ही नहीं विदेश में भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रजनीकांत जैसे सितारों का नाम लिया जाता है. लेकिन हाल ही में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर सितारे का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ के मेगास्टार के. चिरंजीवी को मिला गया है. गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक प्रतिनिधि ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में इस उपलब्धि से संबंधित प्रमाण पत्र चिरंजीवी को सौंपा. इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी वहां मौजूद नजर आए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

प्रमाण पत्र के मुताबिक, “मेगास्टार अभिनेता/नर्तक कोनिडेला चिरंजीवी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर सितारे हैं, जिन्हें यह उपलब्धि 20 सितंबर 2024 को हासिल हुई.” सुपरस्टार चिरंजीवी ने सभी का आभार जताते हुए कहा, “मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे नाम गिनीज विश्व रिकॉर्ड दर्ज होगा. इतने वर्षों के फिल्मी करियर में नृत्य मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था.” एक्टर करीबी सूत्रों ने बताया, “मेगास्टार चिरंजीवी ने 45 साल के करियर में 156 फिल्मों में 537 गानों पर 24,000 से अधिक ‘डांस स्टेप' किए. उन्होंने 1978 में 22 सितंबर की तारीख को ही अभिनय की दुनिया में दस्तक दी थी.”

Congratulations to my Mamaya Megastar Chiranjeevi Garu for achieving the Guinness World Record as the Most Prolific Film Star in Indian Cinema, with 156 films and 24,000+ dance moves across 537 songs in 45 years! 👏 #ChiranjeeviGuinnessRecord #MegastarChiranjeevi@KChiruTweets… pic.twitter.com/MhOZg75aAY