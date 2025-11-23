444 दिन से गायब है सेलिना जेटली का भाई, बोलीं- आखिरी कॉल में भाई की आवाज में जो दर्द था, वह आज भी...

एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली इन दिनों गहरे दर्द में हैं. उनके बड़े भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली, को विदेश में अगवा हुए 444 दिन हो चुके हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दर्द को बयां किया. सेलिना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखकर भाई की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई और सभी भारतीय सैनिकों-पूर्व सैनिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है.

सेलिना ने लिखा, “जंग के मैदान से जेल की कोठरी तक… मेरे भाई को अगवा हुए 1 साल, 2 महीने, 17 दिन… यानी 444 दिन, 10,632 घंटे और 6, 37,920 मिनट हो चुके हैं. आठ महीने तक उन्हें अकेले बंद रखा गया, फिर मिडिल ईस्ट के किसी जगह हिरासत में ले जाया गया. मैं बस उनकी आवाज और चेहरा देखने का इंतजार कर रही हूं.”

उन्होंने बताया कि आखिरी कॉल में भाई की आवाज में जो दर्द था, वह आज भी उनके कानों में गूंजता है. एक्ट्रेस ने आगे लिखा, “उस एक कॉल में दुनिया जितनी सच्चाई सुनने को तैयार है, उससे कहीं ज्यादा सच्चाई थी. मेजर विक्रांत जेटली ने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगा दी. ड्यूटी के दौरान कई बार घायल भी हुए. अब भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, विदेशों में हमारे रिटायर्ड सैनिक निशाना बन रहे हैं."

सेलिना ने कतर में फंसे आठ नेवी वेटरन्स को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार के एक्शन की तारीफ की और उम्मीद जताई कि उनके भाई के लिए भी वैसा ही निर्णायक कदम उठाया जाएगा. सेलिना ने देशवासियों से अपील की, “हमारे सैनिक को वापस लाओ. इस मोमेंटम को खत्म मत होने दो. जिस शख्स ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे अकेला मत छोड़ो. हमें अपने वेटरन्स को नहीं भूलना चाहिए.”

अपने दिवंगत पिता कर्नल वी.के. जेटली को याद करते हुए सेलिना ने लिखा, “पापा कहा करते थे, अगर सैनिक का सम्मान करना है तो ऐसा भारतीय बनो, जिसके लिए वह मर मिटे.” पोस्ट के अंत में सेलिना ने लिखा, “भाई, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम भारत की मिट्टी पर वापस नहीं आ जाते."

