दुल्हन ने एंट्री लेते ही किया दूल्हे के लिए डांस, काजोल के गाने पर डांस कर बदल दिया पूरा माहौल, सात जन्मों तक करेंगे याद

शादी के ट्रेंड अब तेजी से बदल रहे हैं. पहले जहां दुल्हनें शर्मीले अंदाज में जयमाला के मंच तक पहुंचती थीं और दूल्हा भी झिझकते हुए वरमाला डालता था, वहीं अब शादियों में पूरी तरह से “रील कल्चर” छा गया है. दूल्हा-दुल्हन की एंट्री अब फिल्मों जैसी होती है- डांस, म्यूज़िक और ग्रैंड एटमॉस्फेयर के साथ. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन ने अपने स्टाइल से सबका दिल जीत लिया. इस वायरल क्लिप में दुल्हन न केवल शर्माई नहीं, बल्कि खुद आगे बढ़कर अपने दूल्हे का स्वागत करने पहुंच गई.

लाल जोड़े में सजी ये दुल्हन बॉलीवुड स्टाइल में “साजन जी घर आए” गाने पर जबरदस्त डांस करती नजर आई. ये गाना काजोल और सलमान खान की फिल्म कुछ कुछ होता है का है, जिस पर दुल्हन ने अपने ग्रेस और एनर्जी से माहौल पूरी तरह बॉलीवुड जैसा बना दिया. वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर Anjali Kalosiya ने शेयर किया है और कैप्शन दिया- “मेरी वेडिंग एंट्री.” वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा घोड़े पर सवार होकर शादी के लिए पहुंचता है और दुल्हन मैदान के बीचोंबीच खड़ी होकर शानदार डांस से उसका स्वागत करती है. उसके एक्सप्रेशंस और मूव्स देखकर लग रहा था मानो किसी प्रोफेशनल डांसर ने परफॉर्म किया हो.

यह वीडियो अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 46 हजार से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, “जब दूल्हा और लहंगा दोनों पसंद आ जाएं तो यही होता है,” तो किसी ने मजाक में कहा, “लगता है भूल गई कि शादी इसकी है!” वहीं कई लोगों ने दुल्हन की एनर्जी और कॉन्फिडेंस की भी जमकर तारीफ की. अब यह पुराना वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और लोग कह रहे हैं- "अब दुल्हनें सिर्फ दिल नहीं, इंटरनेट भी जीत रही हैं".