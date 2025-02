बॉर्डर 2 से सनी देओल और वरुण धवन की फोटो आई सामने, फैंस बोले- बॉर्डर एक ट्रेन, सनी पाजी इंजन और बाकी स्टार डब्बे

सनी देओल करीब 28 साल पहले फिल्मी पर्दे पर बॉर्डर मूवी लेकर आए थे. देशभक्ति के जज्बातों से लबरेज ये ऐसी फिल्म थी जिसका एक-एक डायलोग और सीन देशभक्तों के दिलों में जोश भरता है. सनी देओल एक बार फिर वही जज्बा और देशप्रेम का वही जुनून लेकर आ रहे हैं फिल्म बॉर्डर 2 के जरिए. उनकी इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है. जिसकी कास्ट के साथ फोटो पोस्ट की गई है. इस पिक की खास बात ये है कि फिल्म की कास्ट तो इसमें दिख ही रही है. साथ ही वो टैंक भी दिख रहा है. जिसके साथ सनी देओल इस फिल्म में दुश्मन के छक्के छुटाते नजर आएंगे.

टैंक के साथ दिखे बॉर्डर टू के स्टार्स

Action, legacy, and patriotism! #SunnyDeol on the sets of #Border2 in the rugged cantonment of Jhansi, alongside #VarunDhawan, Producer #BhushanKumar, #NidhiDutta, co-producer #ShivChanana, #BinoyGandhi, & director #AnuragSingh ????

January 23, 2026—gear up for a saga of valor and… pic.twitter.com/YWmeFbIAzx