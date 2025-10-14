विज्ञापन

बिल्ला रंगा करना चाहते थे बॉबी देओल को किडनैप? डर के साए में बीता धर्मेंद्र के बेटे का बचपन, बोले- मां ने...

बॉबी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके दोस्त को खूंखार किडनैपर बिल्ला रंगा ने किडनैप कर लिया था, लेकिन वो उन्हें किडनैप करना चाहते थे.

बॉबी देओल को करना चाहते थे किडनैप बिल्ला रंगा
नई दिल्ली:

1978 के दौर में बिल्ला रंगा किडनैपर का टेरर पूरे देश में था, बिल्ला उर्फ सुरजीत सिंह और रंगा उर्फ जसबीर सिंह ने दिल्ली में भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा का किडनैप करके उनका मर्डर कर दिया था. हालांकि 1982 में बिल्ला रंगा को फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन उनका टेरर इस कदर था कि मुंबई में भी उन्होंने कई बच्चों को किडनैप किया, जिसमें बॉबी देओल के चाइल्डहुड फ्रेंड भी शामिल थे, एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने बताया कि बिल्ला रंगा उन्हें भी किडनैप करना चाहते थे, आइए आपको बताते इस इंटरव्यू के दौरान बॉबी ने क्या खुलासा किया.

क्या बिल्ला रंगा करना चाहते थे बॉबी देओल को किडनैप

इंस्टाग्राम पर talk.trackzz नाम से बने पेज पर बॉबी देओल का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें वो राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके क्लासमेट को बिल्ला रंगा नाम के किडनैपर ने किडनैप कर लिया था. लेकिन फिर वो उसे एक पान की दुकान पर छोड़कर चले गए. दरअसल, वो बॉबी देओल को किडनैप करना चाहते थे. इस बारे में उन्होंने धर्मेंद्र को बताया और इसके बाद बॉबी की मां ने उन्हें कहीं भी आने जाने से मना कर दिया. यहां तक कि जब वो कॉलेज में भी पहुंचे, तब उन्हें रात 9:00 के बाद घर में आने का अल्टीमेटम दिया गया था. सोशल मीडिया पर बॉबी देओल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सैकड़ों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

बॉबी देओल का वर्कफ्रंट

बॉबी देओल के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो हाल ही में आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे. इसके अलावा वो साउथ सिनेमा में भी काफी एक्टिव हैं, तमिल फिल्म जन नायकन, हरि हरा वीरा मल्लू: पार्ट 1, तलवार बनाम आत्मा में भी वो नजर आने वाले हैं. फिल्म एनिमल में उनके नेगेटिव किरदार को खूब पसंद किया गया, बॉबी देओल अब बॉलीवुड फिल्म अल्फा में भी नजर आने वाले हैं, इसके अलावा उनकी आश्रम वेब सीरीज को भी दर्शक खूब पसंद करते हैं. 

Bobby Deol, Billa Ranga
