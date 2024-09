Bhool Bhulaiyaa 3 Teaser: 17 साल के बाद बूढ़ी हुई मंजूलिका, भूल भुलैया 3 का टीजर देख लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

Bhool Bhulaiyaa 3 Teaser: कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर रिलीज हो गया है. यह फिल्म इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. जैसे कि हम सभी पहले से जानते हैं कि भूल भुलैया 3 में एक बार फिर से मंजुलिका की एंट्री हुई है, जिस रोल को विद्या बालन ने किया है. टीजर में उनकी झलक भी सामने आ गई है. जिसे देख आपको साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया जरूर याद आ जाएगी. इतना ही नहीं भूल भुलैया 3 के टीजर में विद्या बालन मंजुलिका बन भूल भुलैया के एक सीन को रिपीट करती हुई भी नजर आ रही हैं.

कुछ सोशल मीडिया यूजर ने भूल भुलैया 3 के टीजर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों को उनका रिपीट सीन पसंद नहीं आया है. इसके अलावा भूल भुलैया 3 में 17 साल बाद आई मंजुलिका अब काफी बूढ़ी दिख रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तब्बू और राजपाल यादव सहित कई कलाकार नजर आने वाले हैं. यह सभी सितारे भूल भुलैया 3 का जोर-शोर से प्रमोशन भी कर रहे हैं. बात करें भूल भुलैया 3 के टीजर की तो यह 1 मिनट 46 सेकंड का है. इसमें कार्तिक आर्यन की आवाज और मंजुलिका के लुक में विद्या बालन नजर आ रही हैं.

Same movie franchise, same character, same person, same expression, kinda same scene as well; but still not hitting that nostalgia factor. It feels cringe.



Monjolika lost her touch in #BhoolBhulaiyaa3 🥺 pic.twitter.com/ZhV1dxURUz — Dhaval Balai (@DhavalBalai) September 27, 2024

#BhoolBhulaiyaa3 teaser is so cringe that they even made an actress like #VidyaBalan do overacting (forget others) and destroy her image of OG #Manjulika 😐 #KartikAaryan pic.twitter.com/5aU7Ni6yjD — $@M (@SAMTHEBESTEST_) September 27, 2024

what have you done to her , this is not the MANJULIKA we know ! 🤦🏻💀#BhoolBhulaiyaa3 #VidyaBalan pic.twitter.com/4Jtf4Jzo2b — dk (@filmyyguy) September 27, 2024

टीजर की शुरुआत में कार्तिक आर्यन की आवाज सुनने को मिलती है, जो कहता है, क्या लगा कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही हैं ताकी एक दिन फिर से खुल सके. आगे विद्या बालन को मंजुलिका के रोल में दिखाया जाता है, जो एक हाथ से राजगद्दी को उठाती नजर आती हैं. कार्तिक को रुह बाबा के अवतार में देख सकते हैं, जो कहते हैं बेवकूफ है दुनिया जो बातों से डरती है.