स्त्री 2 को देख बॉक्स ऑफिस से डरके भागा सिंघम, अब नहीं भिड़ेगा भूल भुलैया 3 से ? जानें अब कब रिलीज होगी सिंघम अगेन

क्या दिवाली पर भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन (Bhool Bhulaiyaa 3 vs Singham Again) की भिड़ंत होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब तकरीबन हर वो मूवी लवर जानना चाहता है जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का फैन है या फिर भूल भुलैया (Bhool Bhulaiyaa 3) के कॉमिक हॉरर को पसंद करता है. अब तक ये खबरें आ रही थीं कि ये दोनों फिल्में एक ही साथ दिवाली पर रिलीज होने वाली है. जिसे टालने के लिए दोनों ही फिल्मों के मेकर्स आपस में कई बार मुलाकात कर चुके हैं कि कोई एक अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदल ले. अब एक एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों फिल्में दिवाली पर आपस में नहीं टकराएंगी. इनमें से एक की रिलीज डेट टाल दी गई है.

Sometimes ago, when I said that #Singham3 is not going to release with #BhoolBhulaiya3 then producers called me a liar. Today producers are officially saying that Singham3 is not going to clash with BhoolBhulaiya3. lol.????